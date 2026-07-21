Rețeta de pizza fără făină a lui Carmen Brumă. Ce ingrediente folosește pentru un preparat bogat în proteine

Carmen Brumă le-a oferit urmăritorilor săi o nouă idee de masă sănătoasă, potrivită mai ales pentru cei care încearcă să își mențină silueta. Vedeta a prezentat pe rețelele de socializare o rețetă de pizza fără făină, pe care o recomandă în cadrul unui stil de viață echilibrat. Preparatul se realizează din câteva ingrediente simple și este gata într-un timp relativ scurt.

Recent, Carmen Brumă, care pe 14 iulie a absolvit Masterul de Nutriție și Siguranță Alimentară din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila" din București, a publicat un videoclip în care explică, pas cu pas, cum se prepară această variantă de pizza.

„Am aici o pizza de slăbit fără făină. Hai să-ți arăt ce simplu se face, dar și ce înseamnă pizza de slăbit", a spus Carmen Brumă într-un clip postat pe rețelele sociale.

Pentru blat și topping sunt necesare doar câteva ingrediente:

150 g linte roșie hidratată câteva ore;

2 ouă;

2 linguri de drojdie inactivă;

fulgi de ceapă;

o roșie mare;

2 linguri de parmezan ras;

mozzarella;

măsline (opțional);

busuioc proaspăt.

Vedeta explică faptul că secretul preparatului este blatul realizat din linte roșie, un ingredient bogat în proteine și fibre, care oferă o senzație de sațietate pentru mai mult timp.

„Încep cu blatul: 150 grame de linte roșie pe care am pus-o la hidratat. După ce am scurs-o de apă, am adăugat două ouă, fulgi de drojdie inactivă, fulgi de ceapă și am pus totul la blender până s-a format o pastă. Pasta am pus-o pe hârtie de copt și am băgat-o la cuptor pentru aproximativ 20 de minute. Ăsta este blatul, care conține proteine și fibre extrem de importante, pentru că îți dau sațietate și te ajută să menții deficitul caloric, singurul care te face să slăbești. Nu există alimente minune pe care să le mănânci și care să te slăbească. Peste blat am adăugat niște felii de mozzarella, roșii, puțin parmezan și opțional măsline. Din nou la cuptor, aproximativ 10 minute la 220 de grade, apoi niște frunze de busuioc proaspăt și ai o pizza delicioasă", a scris Carmen Brumă pe pagina sa de Facebook.