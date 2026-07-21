Raport israelian: Iranul a mutat mii de centrifuge nucleare în Muntele Târnăcop

Serviciile secrete israeliene au evaluat, se pare, că Iranul a mutat mii de centrifuge nucleare în Muntele Târnăcop, îngropându-le adânc în pământ și făcându-le mai greu de vizat în atacurile aeriene.

Wall Street Journal, citând oficiali americani și israelieni, relatează că Israelul a declarat SUA că informațiile sale arată că Teheranul a făcut această mișcare toamna trecută, în urma războiului de 12 zile din iunie 2025, timp în care SUA a desfășurat bombardiere B-52 pentru a ataca instalațiile nucleare subterane ale Iranului.

Președintele american Donald Trump a declarat săptămâna trecută că „Târnăcopul este o posibilă țintă pentru un proiectil mare și gras chiar lângă ușa din față".

Președintele american a adăugat la acea vreme: „Nu vedem nicio activitate acolo. Nu se descurcă bine cu situația lor nucleară... Probabil că vom încerca Târnăcopul relativ curând".

CNN a relatat la începutul acestei luni că imaginile din satelit au arătat camioane intrând și ieșind din instalația de la Muntele Târnăcop, indicând posibil că Iranul lucrează la reconstruirea instalațiilor sale nucleare.