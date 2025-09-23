Alegerea este clară: guvernanță globală sau barbarie

Există ceva inefabil etern în „bătăile tobelor și sunetul clopotelor de la apus până la răsărit" când vine vorba de Turnul Clopotului și Turnul Tobei situate la capătul nordic al vechiului Beijing.

Nu există alte structuri în lume care să le poată rivaliza în ceea ce privește arhitectura și muzica. Ele sunt ca două note puternice și solemne, cântate iar și iar de secole, ale căror sunete și ecouri răsună în întreaga megalopolis.

Cele două turnuri fac parte din ceea ce se numește axa centrală a Beijingului, iar cercetătorii serioși nu ascund rolul lor esențial în reflectarea existenței poporului în istorie. La urma urmei, în China, arhitectura este considerată muzică înghețată.

Liang Sicheng, părintele arhitecturii moderne chineze, considera axa centrală a Beijingului ca fiind cea mai mare simfonie urbană din lume - scuze, Place de la Concorde sau Piazza San Marco - cu Turnul Tamburului și Turnul Clopotului ca final grandios.

Același lucru este valabil și pentru perechea Tambur/Clopot din Xi'an, fosta Chang'an, capitala imperială, care este astăzi scena privilegiată pe care se produc în fiecare seară zeci de tinere Barbies Tang venite din toată China.

La Beijing, desigur, este mult mai solemn. Cuplul Clopot/Tambur este considerat ca fiind clădirile gardiene ale Orașului Interzis, anunțând de fiecare dată buna reglementare a vieții oamenilor.

Dar este o stelă construită în timpul dinastiei Qing, cu o inscripție scrisă de împăratul Qianlong, care ne oferă o paralelă intrigantă cu instabilitatea noastră geopolitică actuală.

Se poate citi: „Sunetul răsunător al clopotului anunță buna guvernare. Magnificele clădiri ale turnurilor clopotului și tamburului simbolizează măreția puterii imperiale. Sunetele clopotului și bătăile tamburului indică ora pentru a reglementa viața oamenilor. Aceste turnuri solide se ridică pentru totdeauna pentru a perpetua o guvernare binevoitoare".

Să trecem acum la conceptul de guvernanță mondială, propus pentru prima dată de președintele Xi Jinping la summitul anual al SCO de la Tianjin, la începutul lunii septembrie. Xi a perfecționat acest concept, pas cu pas, de-a lungul anilor, după cum relevă ultima sa lucrare publicată în limba engleză la sfârșitul anului 2023, „Chinese Modernization", o compilație de rapoarte, discursuri, remarci, note și directive.

Guvernanța globală propulsează Sudul global, în special Asia, Africa și America Latină, în prim-plan. Până în prezent, acestea au fost lamentabil subreprezentate în actualul sistem de relații internaționale, sau „ordinea internațională bazată pe norme", degradată acum la o dezordine internațională fără norme.

Principalele puncte ale guvernanței mondiale se referă la necesitatea primatului dreptului internațional, la multilateralismul autentic, la absența standardelor duble și la participarea egală a tuturor națiunilor, pe baza suveranității.

Această abordare poate fi rezumată printr-un proverb foarte apreciat de cărturarii chinezi: „Piersicile și prunele nu vorbesc, dar sunt atât de atrăgătoare încât se formează o potecă sub copaci".

Ceea ce ne duce la concluzia că o China sigură pe ea însăși - așa cum o demonstrează SCO la Tianjin și parada de Ziua Victoriei la Beijing - încearcă să prezinte sudului global: o schimbare de paradigmă față de logica hegemonică. Este un proiect extrem de ambițios.

China utilizează o serie de mecanisme interdependente, precum Noile Rute ale Mătăsii/BRI, Banca Asiatică de Investiții în Infrastructură (AIIB) și banca BRICS, NDB, pentru a promova activ această schimbare, în paralel cu leadershipul chinez în cadrul BRICS și SCO.

În esență, guvernanța globală trebuie considerată ca fiind busola filosofică a unui nou sistem. Iar BRICS/SCO - care, pe termen lung, vor ajunge să fuzioneze - sunt mijloacele practice de a naviga în furtună.

Nu este de mirare că acest proces, care se accelerează acum cu o viteză amețitoare, îi înnebunește literalmente pe membrii clasei conducătoare occidentale, în special din Statele Unite.

Aceste clase conducătoare - cele care trag cu adevărat sforile, și nu mesagerii lor patetici din mlaștina politică - privesc China cu un amestec de frică irațională, ură profundă și incredulitate stratosferică, asociat cu propria lor incapacitate uluitoare și catatonică de a avea un proiect pentru viitor, în afară de născocirile orwelliene ale Big Tech, de control total și de tehnfеudalism.

Nimic din toate acestea nu îi deranjează însă pe chinezi. Este ceva ce se observă cu ușurință pe drumul care duce de la Beijing la Xi'an, apoi la coridorul Gansu, trecând prin vechile rute ale mătăsii spre vest, către Xinjiang.

Să examinăm câteva dovezi ale modernizării Chinei, actualizând cartea lui Xi. Să începem cu producția de semiconductori. În 1990, Statele Unite reprezentau 37% din producția mondială, iar China literalmente zero. În 2025, China este în frunte cu 24%, urmată de Taiwan cu 18% și Statele Unite cu doar 11%.

China interzice acum propriilor companii de tehnologie să cumpere cipuri Nvidia, ceea ce, în termeni de repercusiuni, este cu adevărat unic: Washingtonul a interzis mai întâi anumite exporturi de cipuri pentru a frâna dezvoltarea tehnologică a Chinei; doar trei ani mai târziu, China interzice importurile americane, deoarece este acum capabilă să producă propriile cipuri de înaltă tehnologie.

Schimburile comerciale dintre China și ASEAN, vecinii săi din sud, se ridică acum la aproximativ 421 de miliarde de dolari pe an, iar această cifră continuă să crească. ASEAN reprezintă 17% din comerțul chinez, devansând UE cu 13% și Statele Unite cu mult în urmă, cu doar 9%. Acest lucru spulberă mitul conform căruia China nu poate progresa fără acces la piața americană.

În fiecare an, China generează o cerere de energie electrică mai mare decât consumul anual total (sublinierea mea) al Germaniei.

La recentul Salon al Comerțului și Investițiilor din Fujian, toți indicatorii comerciali dintre China și țările BRICS au înregistrat o creștere, fie că este vorba de volumul schimburilor comerciale, structura acestora, inovare sau potențial.

La summitul SCO de la Tianjin, a devenit clar că unul dintre rolurile cheie ale băncii de dezvoltare SCO propuse va fi coordonarea unui nou sistem de depozitare independent de Euroclear. Sudul global nu poate pur și simplu să se bazeze pe un sistem de compensare controlat de facto de Imperiul haosului și de elitele atlantiste. Fondurile rusești „înghețate" - de fapt furate - de Occident din cauza conflictului din Ucraina se aflau în mare parte pe Euroclear.

Prim-ministrul Mișustin a anunțat recent că Rusia va construi cea mai mare rețea feroviară de mare viteză construită vreodată în Europa: peste 4500 km lungime, cu trenuri care circulă cu 400 km/h (ca în tehnologia chineză în acțiune), conectând Moscova de Sankt Petersburg (construcția începe acum), Minsk, Ekaterinburg, Rostov, Krasnodar, Soci, Nijni Novgorod și Kazan.

Este vorba de un efort masiv de creare de locuri de muncă după conflictul din Ucraina, combinat cu dorința de a profita de supremația incontestabilă a Chinei în domeniul trenurilor de mare viteză.

În mai multe privințe, ceea ce președintele Putin propusese deja la sfârșitul anilor 2000 ca piață comună de la Lisabona la Vladivostok se concretizează acum de la Sankt Petersburg la Jakarta, cu un impuls clar din partea Eurasiei/Rusiei-Chinei/ASEAN.

Beijingul nu-și pierde somnul cu noua „strategie" a lui Trump 2.0, care constă în a forța NATO să impună Chinei taxe vamale de 50% până la 100% pentru că a cumpărat petrol rusesc. Parteneriatul energetic sino-rus este la fel de solid ca și parteneriatul lor strategic global.

Pierzătorii vor fi, încă o dată, chihuahua-urile UE, chiar dacă războiul psihologic al euro avansează cu bucurie într-un teritoriu ultra-orwellian: noul apel la arme este că toți europenii trebuie să se pregătească pentru război. Iar războiul va veni anul viitor (NATO îl dorește, de fapt, până în 2028 cel târziu).

Revenind la China și Statele Unite, este inevitabil să facem din nou referire la interminabilul serial comercial. Statele Unite au făcut multă vâlvă în jurul unui acord privind TikTok. Dar nu a existat niciun acord: ceea ce s-a convenit la Madrid este un consens-cadru privind examinarea problemelor legate de TikTok. Pe scurt, TikTok este o problemă fabricată de sioniști, deoarece lobby-ul israelian din Statele Unite pur și simplu nu poate permite ca tinerele generații să fie îngrozite de genocidul din Gaza.

Și asta ne aduce în sfârșit la alegerea probabil definitivă cu care se confruntă acum majoritatea absolută a planetei. Barbaria începe acasă și se întoarce acum acasă: „civilizația" occidentală. Alegerea este deci clară: guvernanță mondială sau barbarie.

Pepe Escobar