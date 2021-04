Amurgul mitului superiorității modelului american: înfrângere de etapa sau începutul sfârșitului modelului democrației liberale?

Mitul generator al modelului democrației americane, care a făcut posibila împărțirea lumii, după al Doilea Război Mondial in sfere de influența ideologica și mai apoi, după prabusirea URSS sa devină singurul motor viabil al lumii libere, este la un pas de a se nărui.

Epoca Obama, urmată de "uraganul"Trump și mai ales noua configurare de putere de la Casa Albă au reușit in doua decenii, contraperformanța de a pune sub semnul întrebării moralitatea, etica și sustenabilitatea modelul american in lume!

E limpede ca de cel puțin 20 de ani, de când America a încetat sa mai fie unica hegemonie, impartindu-și acum influența cu Republica Populară Chineza, nu prea mai dispune de coeziunea necesară păstrării ordinii liberale chiar și in plan intern. Analistul geopolitic Alastair Crooke, diplomat britanic, fondatorul și directorul Forumului Conflictelor susține ca epoca unipolară americană s-a oprit și contabilizeaza acum opoziții de tot felul atât în străinătate, cât și în țară.

In ciuda optimismului noi administrații Biden care a anunțat triumfalist ca "America is back" , conflictele și vulnerabilitățile interne pun sub semnul întrebării, dacă după revenire, establishment-ul va reuși sa convingă întreaga lume de superioritatea modelului american.

Principalele vulnerabilități americane sunt legate in primul rând de inechitatea sistemului, spre exemplu elitele globaliste, Wall Street-ul și in general sistemul speculativ care face posibila concentrarea unor imense resurse in mâinile unei super minorități și apoi, nivelurile uriașe de datorii impuse unei clase muncitoare prost plătite vor alimenta toate curentele populiste, anti-americane și occidentalo-sceptice, iar China abia așteaptă sa speculeze toate slăbiciunile, încercând sa demonstreze superioritatea modelului de la Beijing: o țara, doua sisteme!

Lăcomia Vestului este arma Estului, iar chinezii lucrează metodic prin propaganda și manipulare la cucerirea psiho-afectiva a lumii libere! Faptul ca Germania și Franța vor sa facă afaceri mari in continuare cu democrații i -liberale in defavoarea întăririi frontului comun cu SUA, este un semn clar, ca strategia comuniștilor are succes.

Oreste Teodorescu