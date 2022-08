Armata de umbre a lui Zelenski

Noul atac asupra centralei nucleare de la Zaporojie ne arată, dacă mai era nevoie, adevărata faţă a micuţului şi foarte periculosului dictator Volodimir Zelenski. Şi a patronilor săi de la Washington, neoconservatorii în primul rând, Administraţia de paie Joe Biden şi, probabil, a proprietarilor celor 17 milioane de hectare de teren arabil cumpărate în 2021 în Ucraina, cu sprijinul preşedintelui Zelenski, de Cargill, Dupont şi Monsanto, controlate, la rândul lor, de Vanguard, Blackrock, Blackstone etc. Sau poate că Zelenski primeşte ordinele direct de la fantomaticii Joe Biden, Kamala Harris, Nancy Pelosi şi de la „sinistrul" Partid Democrat („sinistra", în italiană, din latină - românii înţeleg italiana - înseamnă „stânga").

„Conform site-ului Southfront.org : „La 7 august, regimul Zelenski a comis un nou act de terorism nuclear împotriva instalaţiilor de infrastructură energetică ale centralei nucleare de la Zaporojie pentru a provoca o catastrofă umanitară în regiunile Herson şi Zaporojie", a afirmat ministerul rus al Apărării. Atacul a avut loc spre miezul nopţii. Armata ucraineană a folosit MLRS Hurricane. Fragmente şi motorul unei rachete au căzut la 400 m de unitatea de putere operaţională a centralei. Elementele acestei lovituri au avariat imobile administrative şi teritoriul adiacent zonei de stocare. O creştere a tensiunii în centrală a provocat fum la tabloul de distribuţie deschis al centralei. Sistemul de securitate a oprit alimentarea electrică. În urma bombardamentelor ucrainene, linia de înaltă tensiune de la Kahovskaia, care furnizează curent regiunilor Zaporojie şi Herson, a fost avariată. Unităţile ucrainene aparţinând Brigadei 44 de artilerie au tras asupra centralei nucleare de la Zaporojie din regiunea Marganeţ, aflată pe partea opusă rezervorului Kahovski" (Édouard Husson - „Jours 163-167 - le jeu très dangereux des Ukrainiens (et des Américains) avec la centrale nucléaire de Zaporojie", lecourrierdesstrateges.fr, 10.08.2022).

Şi, pentru că un accident la centrala de la Zaporojie reprezintă un mare pericol pentru România, ţările din zona Mării Negre şi alte ţări din Europa şi din Asia, merită să mai înregistrăm câteva informaţii : „Stocurile de combustibil nuclear se află în zona lovită. Acum, cca 156 de containere cuprinzând un total de 3 744 de elemente combustibile sunt stocate în aer liber la centrala nucleară de la Zaporojie pe situl de stocare a elementelor combustibile uzate. Aceste atacuri constituie o ameninţare pentru sute de mii de civili de pe teritoriul Ucrainei, precum şi pentru ţări din Europa şi din Asia. [...] Mai devreme, vineri 5 august, armata ucraineană a tras în trei rânduri asupra zonei în care se găseşte centrala nucleară de la Zaporojie. A izbucnit un incendiu şi au fost întrerupte două linii electrice necesare funcţionării unităţilor de producţie. [...]

Centrala nucleară de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, este situată într-o zonă de stepă, pe malurile rezervorului Kahovski, aproape de Energodar din regiunea Zaporojie, în partea controlată de forţele aliate ale Rusiei şi ale Republicii Populare Doneţk. Centrala are şase unităţi de putere cu o capacitate totală de 6 000 MW. Centrala produce anual cca 40 de miliarde de kWh, adică aproximativ 20 % din producţia electrică totală a Ucrainei. În total, actualmente în Ucraina sunt în funcţiune patru centrale nucleare" (idem).

E ciudat că nimeni nu s-a grăbit să deseneze mustaţa lui Hitler pe pozele lui Zelenski difuzate generos în toată presa mondială. Poate din respect pentru tragedia poporului ucrainean, tragedie dusă la paroxism chiar de fostul şi actualul actor Zelenski (vezi Kvartal 95). Dar e din ce în ce mai clar că nu doar batalioanele Azov, Aidar, Pravyi Sektor etc. sunt mânate în luptă de foarte dubioase teorii neonaziste, ci şi guvernul de „actori" de la Kiev se ghidează după nefastul erou al Ucrainei, Stepan Bandera, în colaborare cu regimul lui Hitler, Goebbels, Himmler etc.

Ucraina e pe cale să piardă tot şi să rămână, eventual, pe hartă, ca un stat nesemnificativ şi nefuncţional agricol subdezvoltat. Celebrul site politico-militar american Moon of Alabama cartografiază dezastrul Ucrainei : „Totuşi, analiza lui SecDev (societate canadiană specializată în riscuri geopolitice) arată că cel puţin 12 400 de miliarde de dolari în zăcăminte energetice, de metale şi de minereuri ucrainene se găsesc de-acum sub control rus. Această cifră reprezintă aproape jumătate din valoarea în dolari a celor 2 209 zăcăminte pe care le-a analizat firma. Pe lângă 63 % din zăcămintele de cărbune ale ţării, Moscova s-a înstăpânit pe 11 % din rezervele de petrol, pe 20 % din cele de gaz natural, pe 42 % din metale şi 33 % din zăcămintele de pământuri rare şi alte minerale cruciale, printre care litiul. Cred că partea de gaz natural pe care o deţine Rusia este mai mare, căci există mai multe zăcăminte submarine de gaz în jurul Crimeei şi în largul coastei sale răsăritene. Dacă forţele ruse iau şi Krivoi Rog, şi Dnipro, ele vor deţine controlul asupra a cca 75-80 % din PIB-ul Ucrainei dinainte de război. Efortul de război al Rusiei este acum finanţat de „Occident", care-l plăteşte prin intermediul preţurilor-record la energie create prin propriile sancţiuni aplicate Rusiei" („How Ukraine lost its riches", moonofalabama.org, 10.08 2022).

Armata lui Zelenski e deja o armată de umbre. După un document „scurs" de la Ministerul Apărării al Ucrainei, 191 000 de militari ucraineni ar fi morţi sau răniţi grav. Alţi 20 000 de militari ucraineni sunt daţi dispăruţi şi nu-i caută nimeni. Despre prizonieri documentul nu indică nimic. Dar prizonierii, după informaţii din surse ruse, s-ar apropia de 10 000. Cei care au trecut la inamic, dezertorii, ar fi tot atâţia (spre Rusia sau spre Vest). Cei încă vii, activi din armata lui Zelenski au azi ţinte precise : centrale nucleare, grădiniţe, şcoli, spitale, civili. Atâta mai pot, atâta îi mai duce capul. Sau acestea sunt ordinele date de patronii lui Zelenski ?

„Scurgeri de date despre armata ucraineană - după surse ruseşti anonime care au acces la date militare ucrainene :

• efectivele forţelor armate ucrainene sunt la un nivel de 43-48 % din ceea ce erau la începutul conflictului

• pierderi de mai mult de 191 000 de morţi şi răniţi (!!)

• statisticile despre persoanele dispărute nu se păstrează dar, după estimări, ar fi vorba de cca 20 000

• o gravă penurie de arme uşoare şi veste antiglonţ - instalată deja de două luni

• resursa reprezentată de unele modele de echipamente transferate din Occident se apropie de penurie

• lipsa de specialişti calificaţi în funcţionarea armelor occidentale"

(Capitaine Chapka - „Fuites de données sur l'armée ukrainenne : plus de 191 000 tués et blessés et 20 000 disparus", reseauinternational.net, 7.08.2022)

Recenta vizită electorală a doamnei Nancy Pelosi în Taiwan şi în Asia-Pacific, atacurile ucrainene repetate asupra centralei nucleare de la Zaporojie ne avertizează asupra creşterii riscului unui conflict mondial şi, mai ales, asupra riscurilor nucleare la care suntem expuşi. Alegerile de mid term din SUA, pe fundalul crizei economice anunţate, al inflaţiei catastrofale, pe lângă spectacolul deplorabil de la percheziţia domiciliului lui Donald Trump din Florida şi escalada luptelor politice şi judiciare americane dincolo de orice reguli cunoscute, nu fac decât să crească tensiunea.

Petru Romoşan