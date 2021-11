Avocata Cămătarilor preia șefia Comisiei Juridice de la Cameră!

PSD a pus-o la șefia Comisiei Juridice a Camerei Deputaților pe Laura Vicol, care la viața ei de avocată a reprezentat în instanță oameni din Clanul Sportivilor și Clanul Cămătarilor și pe Alina Bica, prietena Elenei Udrea.

Auzind așa, Dacian Cioloș s-a făcut foc și pară și a zis că Vicol e „avocata interlopilor" și că PSDPNL s-o retragă imediat de-acolo. Fair point, în principiu - doar că, citez, „ca avocat, asta faci: aperi clienții care te angajează, nu neapărat toți simpatici, nu neapărat toți ușă de biserică". Iar citatul nu e, cum s-ar crede, al Elenei Vicol, ci al lui Stelian Ion, care cu fix cuvintele astea a explicat de ce a fost, la un moment dat, avocatul lui Mazăre. Și care a fost de asemenea Ministrul Justiției din partea USR, dacă-mi amintesc bine. Vorba aia: what goes around comes around.

Alex Tocilescu