Vă propun să vizionați IDIOCRAȚIA, un film realizat în 2006, nu e o mare producție dar e pilduitor pentru vremurile pe care am ajuns să le trăim, în plus e și comic, deci o să mai zâmbiți.

M-am gândit să vă propun asta mai ales după vizita lui Nancy Pelosi în Taiwan, o ispravă demnă de epoca idiocrației, ''BĂBUȚA CU CHIBRITURI'' fiind potrivită pentru a ilustra ce ne așteaptă și cum s-a pregătit dezastrul, femeia asta mai săracă cu duhul având totuși o vechime de 50 de ani ca și parlamentar în SUA, acum conducând pentru a patra oară în carieră Camera Reprezentanților (tot ea este printre promotorii îngenuncherii de tip BLM).

Filmul poate fi găsit tradus pe internet și e descris așa: ''IDIOCRACY este o comedie in care Bauers Joe, un bibliotecar al armatei, considerat mediocru din toate punctele de vedere, nu are nici rude, nu are nici un viitor, este ales pentru a fi unul dintre subiectele celor două teste dintr-un program top-secret de hibernare. El şi Hooker Rita au fost programați pentru a se trezi într-un an, dar lucrurile nu merg bine şi se trezesc în 2505, după 500 de ani. În acest timp, oamenii proști au luat locul persoanelor inteligente, lumea este (cu greu) condusă de către cretini - şi Joe şi Rita sunt cei mai deştepţi oameni din America.''

Democrația a fost sistemul în care noi am trăit până acum câțiva ani, prin care oameni considerați mai inteligenți/pregătiți decât majoritatea erau desemnați să conducă. Cu toate că liderii aceștia ajungeau la putere prin votul celor mai ''săraci cu duhul'' (mereu ultra-majoritari), vectorii societății militau prin intermediul presei ca cei aleși să fie totuși capabili, în acest scop organizându-se și dezbateri publice solide unde candidaților le erau testate inteligența și expertiza. Asta a fost modalitatea simplă și eficientă prin care lumea civilizată s-a dezvoltat atât de mult în ultimul secol.

Astăzi trăim într-o post-democrație nedeclarată, ce-a generat această situație în care lumea pare un OSPICIU, dar încă nu am ajuns în IDIOCRAȚIE. Asta ar însemna ca toți liderii să nu mai fie capabili/inteligenți, adică revolta proștilor la urne să-i genereze ca președinți sau prim-miniștri chiar pe unii dintre ai lor. Dar asta nu va mai dura mult și instalarea proștilor la butoanele puterii se va întâmpla atunci când vectorii societali acceptați (noii influenceri) vor milita global în favoarea liderilor idioți.

Nu-i așa că nu vi se mai pare chiar îndepărtată în timp această perspectivă? Așa e. Sunt multe ingrediente de luat în seamă dacă ne-am propune să analizăm cum s-a ajuns în acest punct, nu-i loc aici să le enumăr, o să identific însă ceea ce cred eu c-ar fi cauza principală ce-a defectat normalitatea, anume DICTATURA MINORITĂȚILOR (sexuale și rasiale, în principal). Impunerea prevalenței drepturilor minoritarilor asupra celor ale majoritarilor a început acum mai mult de 50 de ani și a fost îmbrăcată în conceptul, prezentat ca fiind de tip umanist, al discriminării pozitive. Nu putea fi inițiată acțiunea decât în SUA, iar autorul principal nu putea fi decât un minoritar (mascat), anume J.Edgar Hoover, fostul șef al FBI timp de 48 de ani, homosexualul ce-a condus de facto America prin manipularea dosarelor de șantaj asupra oricărui președinte al SUA ajuns în funcție. El a pregătit bine terenul și, după moartea lui din 1972, moștenitorii n-au avut decât să implementeze treptat ceea ce era bine instalat deja.

Urmăriți derularea în etape a operațiunii din ultima jumătate de secol, iar dacă o să vedeți și filmul din 2006 o să pricepeți că nu e nevoie de 500 de ani ca să ajungem la idiocrație, putem experimenta oroarea chiar pe durata vieților noastre.

Cozmin Gușă