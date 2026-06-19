Bolojan va fi aruncat în ghearele DNA

Armele politice cu care luptă zmeul împotriva lui Bolojan sunt soft. N-au avut aproape niciun efect. Urmează jalonul 2: armele psihologice cu care zmeul nădăjduiește să-i năruie lui Bolojan încrederea pe termen lung în steaua lui norocoasă.

Cea mai eficace armă din rastel este denunțul penal la DNA. Nu contează dacă denunțul conține un adevăr care se poate proba în instanță. În țara Mioriței, suspiciunile rezonabile substituie orice adevăr.

Avertizorul de integritate trebuie musai să fie o persoană sus-pusă, dacă se poate cu grade, care să dea greutate denunțului. Exemplu: Răzvan Pîrcălăbescu, directorul general al ROMARM l-a acuzat pe Miruță de înaltă trădare

și subminarea economiei naționale, pentru că miliardele de euro din programul european SAFE sunt direcționate prioritar către gigantul german Rheinmetall.

Scandalul s-a întins ca o pecingine asupra întregului executiv. PSD și AUR, pândarii interesului național au preluat retorica de trădare a intereselor naționale și de favorizare a străinilor.

Goarna interesului este retardatul Sorin Grindeanu, ofițer acoperit în SRI. Jagardeaua George Simion a amplificat semnalul. Cei doi hoitari sanitari ai interesului l-au acuzat direct pe Ilie Bolojan de trafic de influență și decizii netransparente luate în favoarea partenerilor externi.

Din această cabală, denunțul va înflori de la sine, ca nufărul pe ochiul smârcului. Deocamdată, Bolojan l-a contrat pe șeful ROMARM, acuzând că managementul intern al companiei de stat a căpușat instituția în loc să o eficientizeze.

Agravanta în cazul Bolojan este dată de firma de avocatură a lui Cristian Băcanu, care este consilier onorific al vicepremierului Oana Gheorghiu și activează ca Senior Counsel în cadrul firmei internaționale de avocatură CMS.

Grindeanu a acuzat guvernul de conflict de interese tocmai din cauza dublei calități a lui Băcanu de consilier guvernamental și avocat la o firmă care ar fi oferit consultanță unui furnizor militar privat.

De aici, până la a scoate pe piață un denunț penal - care este gata redactat - n-a mai rămas decât un pas. Important nu este deznodământul, ci demolarea imaginii de demnitar integru a lui Bolojan printr-un atac susținut de presa cumpărată și la foc continuu.

Nu este singurul cap de acuzare, sunt zeci și zeci de suspiciuni rezonabile rămase în rezerva strategică a sistemului, încă de la Bihor, când Bolojan a fost fie primarul Oradei, fie președintele CJ Bihor.

Am spus-o ca să știți câte parale fac cei care pretind că apără interesul național, cu ce se ocupă aceste râme și cine sunt rahații prost acoperiți pe care se bazează râmele.

Cornel Ivanciuc