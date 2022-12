Cartea de Identitate Electronică = Portofelul Digital = Controlul Total

Cartea de identitate electronica (aceasta va fi forma materiala a portofelului de identitate digitala persoanala in Romania) - Nu este basm, este realitate, ca scrie in legile alea despre care nu aveti habar ca exista si chiar daca aflati ziceti ca nu intelegeti voi, ca e prea tehnic.

Bălăriile au fost votate de parlament și introduse în legislație prin Legea nr 162 din 03 aug 2020 (fiind vorba de un proiect depus încă din oct 2017, dar au prins momentul sa îl voteze în pandemie, când pe noi ne țineau prinși în "mrejele" apocalipsei cu pandemia). Pentru a înțelege cam care este scopul și rolul cărții de identitate electronica, citiți expunerea de motive a proiectului devenit legea 162/2020. Daca va veti uita cu atentie , veti vedea ca in Expunerea de motive a proiectului de lege depus in 2017 se la pct 3 se mentioneaza ca fara a exista la nivel european o conditionare directa bla bla.

Numai ca in 2019 a aparut legislatia la nivel european, iar ai nostri au asteptat sa apara si au votat legea nationala dupa aceea. La pagina 6 si 7 din Expunerea de motive veti vedea si care este scopul real al acestei carti de identitate electronice (pct 1: sa te identifici on-line pentru a beneficia de diverse servicii electronice si enumera cateva, exemplificativ, bancare, fiscale, sociale, financiare, educatie, etc. Numai ca intre timp, se digitalizeaza TOT. Asa ca pentru a avea acces la orice).

Luați în considerare ca între timp au fost adoptate multe alte legi care se vor aplica coroborat (adica se vor adauga si alte "date" la Cartea de identitate electronica). Momentan, conform legislației interne, cartea de identitate electronica este opțională. Insa, potrivit Regulamentului UE 2019/1157 (art 5 alin 1) care este obligatoriu aplicabil de la 02 aug 2021:

(1) Cărțile de identitate care nu îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 3 încetează să fie valabile la data expirării lor sau în termen de 3 august 2031, oricare dintre aceste date SURVINE MAI INTAI.

(2) Prin derogare de la alineatul (1):

(a) cărțile de identitate care nu îndeplinesc standardele minime de securitate stabilite în partea 2 a documentului OACI 9303 sau care nu includ un MRZ funcțional, astfel cum se definește la alineatul (3), își încetează valabilitatea la expirarea lor sau în termen de 3 august 2026, oricare dintre acestea survine mai întâi;

(b) cărțile de identitate ale persoanelor în vârstă de 70 de ani și peste la 2 august 2021, care îndeplinesc standardele minime de securitate stabilite în partea 2 din documentul OACI 9303 și care au un MRZ funcțional, astfel cum este definită la alineatul (3), își încetează valabilitatea la expirarea lor.

După cum am văzut ca practica românașii nostri: ori vor zice ca se aplica direct regulamentul și la nivel național (ca prin articolele de presa a tot scris ca la 3 aug 2031 isi încetează valabilitatea cărțile de identitate "fizice") ori vor da ei o lege/OUG prin care sa modifice legislația în sensul asta.

In plus "pălăria" care se va pune la toata mizeria asta va fi Regulamentul UE privind identitatea digitala. Proiectul este deja depus in Parlamentul UE (COM 281/2021). Vedeti:

(16) se introduc următoarele articole 12b și 12c:

„Articolul 12b

Utilizarea transfrontalieră a portofelelor europene pentru identitatea digitală

(1) În cazul în care statele membre solicită o identificare electronică utilizând un mijloc de identificare electronică și o autentificare în temeiul dreptului intern sau al practicii administrative pentru a accesa un serviciu online furnizat de un organism din sectorul public, acestea acceptă, de asemenea, portofele europene pentru identitatea digitală emise în conformitate cu prezentul regulament.

(2) În cazul în care beneficiarii privați care furnizează servicii sunt obligați de dreptul național sau de dreptul Uniunii să utilizeze autentificarea strictă a utilizatorului pentru identificarea online sau în cazul în care autentificarea strictă a utilizatorului este impusă în baza unei obligații contractuale, inclusiv în domeniile transporturilor, energiei, serviciilor bancare și financiare, securității sociale, sănătății, apei potabile, serviciilor poștale, infrastructurii digitale, educației sau telecomunicațiilor, beneficiarii privați acceptă, de asemenea, utilizarea portofelelor europene pentru identitatea digitală emise în conformitate cu articolul 6a.

..."

si anexa LISTA MINIMĂ A ATRIBUTELOR:

1.adresa;

2.vârsta;

3.genul;

4.starea civilă;

5.componența familiei;

6.cetățenia;

7.calificări educaționale, titluri și licențe;

8.calificări profesionale, titluri și licențe;

9.autorizații publice și licențe;

10.date financiare și date privind societatea comercială.

OUG 97/2005 privind cartea de identitate electronica o găsiți aici (actualizata):

Regulamentul UE 2019/1157

Proiectul de regulament UR privind portofelul de identitate digitală personală (COM 281/2021)

Si daca tot nu credeti, uite aici cum va explica Comisia Europeana pe site-ul sau ca totul va fi spre binele vostru. Insa, uitati-va putin la schite si ganditi-va cat de bine va va fi, daca accesul la TOT este conditionat de identitatea digitala (portofel in care vor fi toate datele existentei voastre).

Binenteles ca vi se prezinta doar avantajele confortului oferit:

Identitatea digitală europeană poate fi folosită în numeroase situații. De exemplu, veți putea:

să utilizați servicii publice (să solicitați certificate de naștere sau adeverințe medicale, să semnalați o schimbare de adresă...)

să vă deschideți un cont bancar

să vă depuneți declarațiile fiscale

să vă înscrieți la universitate, în țara de origine sau în altă țară din UE

să stocați rețete medicale pe care să le puteți utiliza oriunde în Europa

să vă dovediți vârsta

să închiriați o mașină folosind un permis de conducere electronic

să vă înregistrați la sosirea într-un hotel etc.

Aici gasiti fisa proiectului de regulament si rapoartele care s-au intocmit pana acum de comisii

Dar, daca ati uitat, si cu certificatul si cu vacc vi s-au prezentat numai avantajele, aduceau numai lapte si miere și ați văzut ce bine v-a fost cu ele.

https://ec.europa.eu/.../eur.../european-digital-identity_ro

Uite si strategiile UE in care sunt prevazute toate cele de care va atrag atentia "conspirationistii" de ceva timp, iar voi: Batman! Batman!

https://ec.europa.eu/.../europes-digital-decade-digital...

Modelarea viitorului digital al UE:

https://digital-strategy.ec.europa.eu/

Dar, binenteles, ca sa intelegeti trebuie sa mai si cititi (sa intrati pe toate paginile si toate link urile si sa cititi), ca nu pot eu sa scriu intr-o postare tot ce ni s-a pregatit de niste ani buni.

Insa, multi sunt certați cu cititul, ăși obiosesc ochii si creierașul.

TOTUL ESTE LA VEDERE! PUBLIC!

NUMAI DACA NU VREI NU STII.

Dar nici cu vaccinul si nici cu certificatul nu ati vrut sa stiti, după care va plangeati pe la colturi, ca public nu ati avut tupeu să o faceti.

Elena Radu