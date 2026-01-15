27 de miliarde de euro este deficitul de cont curent pe primele 11 luni ale anului, cu 1 miliard de euro mai mult decât anul trecut în perioada similară.

Cel mai mare deficit de cont curent din Uniunea Europeană! Practic, au întrat în tara 140 de miliarde de euro si au ieșit din țară 167 de miliarde de euro.

De unde vine acest deficit uriaș? Din deficitul comercial la bunuri: aproape 30de miliarde de euro. Este efectul prăbușirii industriei. Ultima mare fabrica închisă este Azomureș, unul din marii producători de îngrășăminte din UE. 600 de oameni au plecat în șomaj.

Însă, de la înălțimea salariului sau de nabab, consilierul eternului Mugur Manole Isarescu, Eugen Rădulescu zice ca tara o duce bine și că guvernul Bolojan ne-a salvat. Oare ăștia de la BNR or citi statisticile publicate pe site-ul băncii unde lucrează?

Petrișor Peiu