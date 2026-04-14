De ce a pierdut Orban Viktor alegerile în Ungaria?
Postat la: 14.04.2026 |
Lucrurile mari au explicații simple. De ce a pierdut Orban Viktor alegerile în Ungaria? Simplu: consumul individual real al ungurilor este de 73% din media UE, cu o cincime mai scăzut decât al românilor sau al polonezilor!
Atunci când Orban a revenit la putere, în 2010, Ungaria avea un PIB/ locuitor de 65% din media UE, Polonia era la 63% și România la46%. Azi, Polonia este la 81% din media UE, România la 78% iar Ungaria la 76%. Cat privește consumul individual real, în 2010, Ungaria se afla la 60% din media UE, iar noi la 46%.
Cine crede ca ungurii nu simt aceste diferențe, după 16 ani , se înșală amarnic! Poporul vrea sa trăiască bine, nu sa vadă hărți cu Ungaria Mare. Poporul vrea pâine, nu geopolitică!
Timp de 16 ani, politică economică a lui Orban s-a bazat pe un TVA uriaș ( 27%), ceea ce a sugrumat consumul și a îngropat creșterea economică. Orban, în schimb, se laudă cu investiții foarte mari, exact ca guvernele Ciolacu și Bolojan. Numai că ungurii, ca și românii, vedeau un lucru simplu: ei își permiteau din ce în ce mai puțin, în vreme ce ,,investițiile " cu care se lăuda Orban îi îmbogățeau doar pe apropiații acestuia.
Fix asta e și politica guvernului Bolojan: sugrumarea consumului populației și îmbogățirea firmelor de partid sau ale partidelor frățești. Rezultatul: îngroparea creșterii economice și frustrarea populației. Aceeași politică, aceleași rezultate.
Petrișor Peiu
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu