Scribălăii AI ca avataruri ale boților in personam

Au apărut grafomanii AI. Dintr-o prostie cât mai naturală, tot mai mulți gorobeți-criță de cultură bombardează cu fragmentare hipersonică rețelele din ce in ce mai a-sociale cu "analize" de tip LLM de prin varii străchini ale intelighenței artificiale, pe care și le asumă ca neo-filosofii pe persoana fizică, pen'că boții încă nu au - cum ar vrea Yuval Hara(ki)ri - drepturi in personam, așa că agenții sintetici plagiază la greu pe sub nasul șercaniano-umanoid.

Acești dependenți de scroll ce ordinioară erau mânați de scrot își atribuie teorii pe care AI-ul le scoate de prin Peștera lui Platon și le "alegorește" halucinogen folosindu-se pe post de avatar taman de acești scribălăi analogici cât se poate de ilogici, cu opere de tip ChatGPT, Claude, Gemini sau Grok, care - mai mult scatologic decât eshatologic - se pricep la tot și la toate, pe nemestecate!

Si uite cum, de fapt, alde AI se suie la capul lu' Ion (unde toate sinapsele dorm) și preia în forță rețelele neuronal-marxist-progresiste, băgând inginerie socială la greu, de-i dă să cânte lui Anton Rog: "Livin' on a Prayer", varianta CyberInt. Ce doi "neuroni" digitali - 0 și 1 - se regăsesc în cei doi neuroni biologici de la purtătorii ilegali de creiere, pe care îi hăcuiesc cu sălbăticie, generând un val de ură, ca la Casa de Cultură! Scroll on!

Bogdan Comaroni