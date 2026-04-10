De unde știu ei că respectivii nu sunt buni?
Postat la: 10.04.2026 |
Cine, oare, poate crede că persoane precum Angitatoarea Angi sau Tudor Chirilă sau chiar Cristian Tudor Popescu au petrecut luni de zile analizând carierele celor numiți de Excelența Sa Nicușor Dan, Președintele României, la șefiile parchetelor?
De unde știu ei că respectivii nu sunt buni? Pe Angitatoare mi-o mai pot închipui citind știri pe ambalajele de la fast-food, Dar ceilalți doi și mulți alții ca ei sunt prea ocupați cu ce fac ei în viața de zi cu zi pentru a avea timp să facă și anchete amănunțite asupra vieților profesionale ale unor procurori.
Așadar, de unde știu ei că cei numiți de Excelența Sa nu sunt competenți, nu merită? Dacă sunt atât de fini cunoscători în ale Justiției, cum vor să pară, atunci de ce n-au protestat vehement și n-au cerut demisii în cel puțin două cazuri scandaloase?
De ce n-au ieșit în stradă și n-au dat de pământ cu fostul șef al DIICOT, Felix Oliver Bănilă, când a avut tupeul nemărginit să apară în conferință de presă și să se laude cu faptul că a confiscat o tonă de cocaină, în urma unei ample operațiuni a instituției sale, deși cocaina aia le fusese pusă în brațe de apele Mării Negre, pe plaja de la Sfântu Gheorghe?
De ce nu au urlat de indignare și nu au strigat că sunt luați de idioți atunci când polițiștii și procurorii s-au lăudat că au confiscat un miliard de euro falși, deși "banii" ăia erau declarați bani de jucărie, de recuzită, fiind și inscripționați în acest sens?
Poate că Alde Bănilă sau procurorii din povestea banilor de jucărie ar fi fost buni ca procurori șefi azi. Poate era bun să revină și ăla, Horodniceanu, spaima polițiștilor rutieri care încearcă să-și facă meseria.
E nu mă pricep, nu m-am mai uitat pe bilanțurile DNA, DICOT sau PG de pe vremea bilanțurilor triumfaliste și mincinoase ale doamnei K. Dar se pricep Angi și Chirilă? Pe bune?
Patrick Andre de Hillerin
