"Don't Look Up!" - Veți înțelege de unde vine pandemia și de ce a fost absolut "necesară"

Surpriza Crăciunului a fost filmul de pe Netflix, intitulat "Don't Look Up" - "Nu privi în sus". L-am urmărit "cu atenție și îngrijorare", ca să mă exprim în limbajul primului mandat al lui Herr President.

Nu știu dacă scenariștii, regizorii și producătorii au avut această intenție, dar filmul este un adevărat manifest contra plutocrației actuale, compusă din politicieni și tehnocrați aflați în slujba liderilor neo-feudali ai economiei globale și auto-exonerată de toate responsabilitățile juridice, morale și politice pentru consecințele negative ale acțiunilor sale. Este o satiră neagră, care pune reflectorul pe acest establishment intangibil, protejat de mass-media, de paginile de socializare și de structurile secrete și constrângătoare ale statului profund, și care se dovedește a fi, de fapt, o prostocrație.

Este un instrument facil al capitalismului dominator de supraveghere, care a devenit colectorul și depozitarul tuturor resurselor Terrei. Acest capitalism feudal este, de fapt, adevărata cometă apocaliptică distrugătoare a lumii noastre. Distrugerea pe care o pregătește nu e nici măcar o demolare în vederea unui mai bune reconstrucții ("Build Back Better"), ci o aneantizare, o extincție a speciilor, totul fiind făcut din lăcomie și din prostie sinistră.

Este foarte probabil că actorii, celebri propagandiști hollywoodieni anti-trumpiști și ipocrit - ecologiști, au fost și încă sunt convinși că satira este contra fostei administrații americane și că acea cometă este încălzirea climatică (se pare că Leonardo DiCaprio ar fi declarat ceva în acest sens). În realitate, filmul este despre actuala stare de lucruri, despre plandemie, despre prostire în masa (regres cognitiv) sub acoperirea divertismentului și a „infotimentului", despre risipirea atenției și a energiilor pe nimicuri, despre cenzură și despre rejectarea științei oneste, neafectate de conflicte de interese, în favoarea unor „autorități științifice" plătite masiv sau șantajate de liderii neo-feduali ai economiei, fuhrerii corporațiilor din big tech, pharma și finance.

Povestea filmului nu prea are importanță - oricum nu vreau să vă dau vreun spoiler. Există, însă, trei elemente fundamentale pe care vreau să vi le invederez (scuze, așa vorbim noi, avocații).

Mai întâi, titlul și sugestia subliminală implicată: nu te uita sus, deci nu privi cerul, crede în ceea ce îți spunem noi, și nu cerceta. Nu e ceea ce ce vezi, e ceea ce crezi, iar ceea ce trebuie să crezi, îți spunem noi - tu nu trebuie să gândești, nu trebuie să empatizezi, nu trebuie să socializezi, trebuie doar să consumi.

În al doilea rând, rolul de vătaf șantajabil și cam limitat intelectual al președintelui SUA: reacția urgentă la apocalipsă este amânată cu 3-4 săptămâni, pentru a se trece cu bine de alegeri; președintele în funcție este mult mai interesat să acopere niște dezvăluiri despre trecutul său nu prea curat, iar publicul este mult mai interesat să afle detalii relative la divorțul/împăcarea celor două vedete pop în vogă - apocalipsa este luată în derâdere, iar oamenii de știință, ironizați și bagatelizați cu replici „inteligente" și ușurele (chestia cu acuza de lipsă a „pregătirii mediatice" este reală, chit că e pusă acolo la mișto - am trăit-o, o trăiesc curent când apar pe la tv); când este anunțată știrea că există soluții de deviere a cometei, președintele (Meryl Streep) este ales cu 90% din voturi; SUA trimit o armada de bombe nucleare către cometă, numai că, la un moment dat, toate rachetele se întorc din mers - motivul fiind că, între timp, corporația BASH a descoperit că pe cometă există metale rare, care ar putea fi exploatate economic (corporația obținuse, deja, monopopul exploatării acestor metale); se schimbă metoda de deviere a cometei, pentru că așa impune furherul coroorației - de la distanță mult mai mica decât cea necesară pentru siguranță, cu drone manipulate de BASH, se încearcă „spargerea" cometei în mai multe bucăți, mai mici, pentru a fi prăbușite controlat pe Pământ; nimeni altcineva nu mai are dreptul să se implice; sesizând pericolul, celelalte țări, deținătoare de arme atomice, încearcă să bombardeze cometa, într-un efort comun, de pe cosmodromul Baikonur, dar totul sare în aer, lumea rămânând la mâna corporației BASH (acesta este nimic altceva decât celebrul efect TINA - there is no alternative - utilizat în toate teoriile excepționalismului economic și juridic); evident, totul eșuează lamentabil, ca și „lupta" contra pandemiei, de altfel.

În al treilea rând, la finalul filmului apare racheta salvatoare, care conține 1.500 de bogați, grași și bătrâni, plus câțiva tineri, de prăsilă, asolizând pe o planetă aflată la o distanță care necesită o călătorie de 27 de mii de ani.

Filmul este sumbru și șocant. Arată cauza pentru care o să ne ducem cu toții pe copcă: alianța malefică între stat și corporațiile deținute de proștii pandemici* care au preluat atât de facil și atât de ferm controlul resurselor umanității, golind atât de multă lume de suflet, pentru a umple atât de mulți captivi cu ei înșiși, recte, cu demenții mesianici și cu fuhrerii digitali.

Priviți ochii ciudați, zâmbetul diabolic și expresia de dobitoc sinistru ale șefului corporației BASH. Veți înțelege de unde vine pandemia și de ce a fost absolut „necesară" și previzibilă. Veți înțelege de ce această coardă maxim tensionată a plandemiei este încă întinsă din răsputeri, fabricându-se convingerea că va dura la infinit și canalizând voința atâtor captivi de a crede cu bigotism că totul este pentru siguranța lor.

Finalul apocaliptic al filmului arată ce anume înseamnă să lași lumea în astfel de mâini - proști, demenți, impostori, curve ștințifico-tehnocratice și staruri ale bășcăliei și ale drogurilor „recreative".

În final, permiteți o caracterizare a informațiilor oficiale și "credibile", în raport de care unii ca mine sunt ștampilați drept „conspiraționiști, negaționiști, medievali": sunt nimic altceva decât ceea ce statul securist + fuhrerii corporațiilor finanțatoare ale campaniilor electorale te obligă să crezi, prin cenzură și reducerea științei la o singură sursă, sunt cea care servește intereselor corporației (în film, metalele rare din corpul cometei, care "trebuie" aduse pe pământ, pentru a crea... locuri de muncă), sunt cantitatea de nutreț pe cap de vită/oaie furajată de pe vremea comuniștilor (bieții de ei, ce nevinovați par acum în raport de acești prostocrați teleghidați de fuhrerii digitali...).

Gheorghe Piperea

*Roger Waters l-a numit pe fuhrerul Facebook "unul dintre cei mai puternici idioți ai lumii" ...