ERA JIGODIEI NUCLEARE
Postat la: 19.06.2026 |
Spre încântarea lui alde Macron, Merz, Starmer și a neoconilor belicoși din America, Donald Trump și-a pus semnătura pe documentul reuniunii G7 din Franța.
Care este practic o Declarație de Război.
Între altele, semnatarii (deci și Trump) se angajează să sporească ajutoarele pentru Ucraina și să mărească presiunea asupra Rusiei.
„Convenim să creștem furnizarea de capacități de apărare aeriană [Ucrainei], sisteme și interceptoare suplimentare, precum și capabilități de rază lungă de acțiune.
„De asemenea, suntem pregătiți să luăm în considerare extinderea la Ucraina a beneficiului licențelor pentru a permite o creștere a producției militare a Ucrainei. (...)
„Ne angajăm să creștem presiunea asupra economiei de război a Rusiei. În acest context, vom consolida sancțiunile noastre, inclusiv pe cele asupra sectoarelor petrolului și gazelor.”
Încolțit în Golf, unde a fost folosit și trădat de Israel și lăsat singur de aliații occidentali, Trump a capitulat în cele din urmă jenant, învelindu-și înfrângerea în poleială și prezentând-o ca pe o mare victorie.
Dar, ca o cotarlă arțăgoasă care, deși a luat încă un picior în bot (precedentul îl primise de la Xi Jinping), nu se potolește: își caută o altă victimă, pe care să-și verse furia și să se răzbune pentru cumplita umilință.
Acum își arată colții și dă să muște spre Rusia, mizând pe protecția haitei G7 și UE.
Nu-i pasă că astfel trădează acordul din Alaska. Adică promisiunea făcută la el acasă.
Nu-i pasă că Rusia nu e Iranul.
Pus cu botul pe labe de dârzenia persanilor, el ia reținerea și paciența lui Putin drept slăbiciune.
Gâdilându-i orgoliul, sandilăii războinici care-l înconjoară i-au băgat în cap că Putin e un molâu care va continua să încaseze lovituri până va capitula.
Și că degeaba are cel mai mare arsenal nuclear din lume: poltronului de la Kremlin nici prin cap nu-i trece să-l folosească.
Putin e victima perfectă cu care să-ți reperezi onoarea!
În ultima sa emisiune, Tucker Carlson a afirmat:
„Cineva care îl cunoaște foarte bine pe Trump mi-a spus odată acum 15 ani, cu mult înainte să devină președinte, că, în cele din urmă, Trump dezamăgește pe toată lumea. Toți cei care îl iubesc pe Trump sunt dezamăgiți, de la fostele sale soții până la foștii săi aliați politici.”
Ca unul care mă număr printre cei dezamăgiți de Trump, spun eu răspicat ceea ce Tucker doar sugerează:
TRUMP E O JIGODIE.
Și încă o jigodie care, din prostie și trufie, poate declanșa un război nuclear.
Adrian Pătrușcă
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