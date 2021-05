Fascismul vaccinării

Personajul din fruntea guvernului vrea să instituie metode de discriminare fasciste, ca să-i transforme pe cei ne-vaccinaţi în cetăţeni de rangul doi, lipsiţi de anumite drepturi fundamentale.

"Există un mod de a motiva populația, fiecare țară are un mod de a motiva populația. Am văzut și Germania că folosește acest...și dacă Germania este ok să motiveze cu anumite beneficii pentru persoanele vaccinate, cred că putem să fim și noi ok. Până la urmă este singura soluție de a scăpa de pandemie - vaccinarea", a spus premierul.

Drepturile cetăţeneşti sunt condiţionate de vaccin. După cum observa cineva, una e să motivezi, şi alta e să reduci din drepturi. Dar româna a ajuns o limbă străină în ţara asta. În mintea primului ministru, accesul la drepturile pe care le-am avut înainte de pandemie este o favoare. Este fără putinţă de tăgadă că politicienii s-au obişnuit să procedeze discreţionar, iar situaţia stărilor de urgenţă şi alertă să le ia ca normale, nu ca pe nişte anomalii, cum sunt. Anormalul e normal şi invers.

Să consideri Germania un model de conduită democratică e cel puţin hazardat. Nu-i de confundat prosperitatea lor cu apetitul pentru drepturile omului. Mimetismul are carenţe grave, când mimeticul nu excelează la capitolul cultură generală. Dacă nemţii au hotărât aşa nu înseamnă deloc că e democratic, firesc. Ei au declanşat două conflagraţii mondiale şi li s-a părut că procedează corect, cum li s-a părut nimerit să scoată evreii pe coşurile crematoriilor.

Alexandru Petria