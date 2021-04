Generalii francezi avertizeaza clasa politică cu o lovitura militara de stat!

O femeie din San Diego, in varsta de 29 de ani, a avut o moarte pe cat de cumplita pe ata de stupidă. Ea a fost ucisa intr-un accident ciudat dupa ce un barbat a aterizat peste ea, aruncandu-se de la etajul noua al unei cladiri.

Colapsul sistemului sanitar indian este partial atribuit noii variante a SARS-CoV-2, denumita B.1.617, detectata initial in octombrie in vestul Indiei. Ea este descrisa drept "dublu mutanta", intrucat are doua mutatii preocupante la nivelul proteinei spike, prin care coronavirusul se ataseaza de celulele umane.