Îți place sala, riști să-ți bați nevasta!
Postat la: 19.06.2026 |
Am pierdut ceva timp și am citit ceva studiu despre masculinitatea toxică în rândurile tinerilor români.
Și am aflat așa din metodologie: dacă ești bărbat, îți place stoicismul și faci sport este foarte posibil să fii extremist și în timpul liber să-ți bați nevasta. Următorul pas natural este scoaterea de prin biblioteci și librării a lucrărilor extremiștilor Seneca și Marcus Aurelius.
Ideea e că tinerii români sunt cam stoici, dar așa, în mod sălbatic, nu au bază teoretică, vă dați seama unde se poate ajunge dacă se pun ăștia pe citit?!? Sincer vorbind aș vedea și ceva interdicție pe internet, bagi căutări cu Seneca și Marcus Aurelius, descarci texte d-astea extremiste cu stoicism – bang! intri pe listă.
Apoi făcură o bază de date cu bărbații de gen masculin care umblă pe la sală. Interogare încrucișată cu ăia care descarcă materiale interzise cu Seneca și Marcus Aurelius – pac! avem lista cu extremiștii din România. Ia zi extremistule, cât bagi la piept? Aha... Și îți mai și place Seneca, banditule!
Din fericire nu se mai zice nimic prin școală despre virtuțile romane, alea cu fortitudo, temperantia, prudentia și justitia.
George Damian
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