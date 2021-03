In justiția noastră infernală ramâne cum a stabilit Dante: Lasciate ogni speranza...

Sistemul de justitie din Italia este unul care a fost la un moment dat macinat de coruptie, asemeni celui din Romania. Nu pot sa zic ca acum se pot aseza pe el porumbeii păcii, dar Mafia ajunsese sa-i controleze total pe magistrati. La fel, politicienii mânjiți erau cei ce dictau dosarele. A fost nevoie de operatiunea "mani pulite" pentru a o spăla de găinați pe madam cu sabia si balanța, care oricum nu vedea ce i se intamplă!

In România noastră de gheșeft, coruptia merge înainte, mana-n mână, pe ne-pulite!, cu politicul, iar femeia cu pricina - legata la ochi de-a binelea - nu mai e demult don'șoara, ci a ajuns o baba-oarba, siluită de grobienii de la putere, care și-o dau de la unul la altul, o bagă pe sub masa de la Sectia Specială, după care o aruncă ca pe o zdreanță sub ochii celor de la Inspectia Judiciară. La fel au facut si cei de la PSD, la fel fac si cei de la PNL, identic si demagogii neomarxisti de la USR-PLUS, care au ajuns la "gang-bang" transmis in direct din Parlament, de n-ar fi nicio noutate daca ar prelua imagini cei de la "Pornhub", ca tot a fost o știre bulevardieră ca romanii stau la tele-muncă mai mult pe siteuri pornografice, asa ca ar putea fi informați - via Vita sexualis vs. Vita încălțată - despre noutățile din țară!

Ei bine, o sa intrebați după antreul din articol, ce are Peninsula cu Prefectura? Păi are, că juriștii italieni vor reexamina procesul lui Dante la 700 de ani după ce acesta a fost exilat, în urma unei sentințe scandaloase si considerată, cum altfel?, injustă. E vorba de juristii aia "pe bune", ca pe aia vechi fie i-a aruncat in aer Mafia, fie au fost incarcerati după "marea spălare" pomenită. Cand te gandesti ca e de-a dreptul "infernal", oricât de dantesc ar fi termenul, sa reiei acuzatiile din ianuarie 1302, apărute în urma unei confruntări sângeroase între două grupări rivale din oraş, "guelfii albi", care reclamau limitarea puterilor papei la domeniul spiritual şi din rândurile cărora făcea parte şi Dante, şi "guelfii negri", în favoarea exercitării autorităţii papale asupra treburilor oraşului. Aligheri a fost exilat din Florenţa în urma condamnarii, iar "Divina Comedie" a fost scrisă când poetul italian era surghiunit.

"Obiectivul nostru este de a stabili, în lumina unor noi informaţii care ar putea ieşi la lumină, dacă verdictul poate fi revizuit, sau, şi mai bine, anulat", a explicat Alessandro Traversi, jurist specializat în drept penal, care a invitat şi alţi magistraţi să reexamineze procesul lui Dante Alighieri. Interesant e ca și Contele Sperello di Serego Alighieri, un astronom descendent în linie directă al lui Dante, precum şi un urmaş al lui Cante dei Gabriell, judecătorul "negru" care l-a alungat din oraş pe marele poet, au fost de asemenea invitaţi la procesul care va avea parte de o nouă judecata, instanta acceptand un prim termen, considerand ca faptele pot fi reinterpretate în caz că există noi probe la dosar.

Ca atare, in Italia se poate relua procesul lui Dante Aligheri ca sa se faca dreptate dupa 700 de ani. In urma cu ceva vreme, e de mentionat, a existat chiar un Proces in Apel al lui Iisus, care urmarea sa verifice acuzatiile din vremea lui Pilat din Pont. Deci, dupa aproape 2.000 de ani. Iar noi, românii, cu toate ca ne laudam ca suntem europeni, ca avem stat de drept - bine, cu tinicheaua MCV după noi, in lupte cu rapoarte Greco (romane) - noi, care, altfel, ne-am băgat picioru-n Cizmă!, nu am rezolvat inca dosarele "Revolutia" si "Mineriadele", după 25-30 de ani de la fapte. Inca nu stim pe ce lume suntem, care a fost de fapt "certificatul de nastere" al democratiei noastre moderne (pe naiba!). Mutatis-mutandis, vorba lui Dante: "Lasciate ogni speranza..."

Bogdan Comaroni