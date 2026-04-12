Învierea care biruie Neantul
Postat la: 12.04.2026 |
Realizez în aceste clipe de liberare că pentru Iisus Hristos viața a fost buna-vestire. Învierea este viața care biruie marele nimic, Neantul. Iată poezia sacră a legăturii dintre Evanghelia lui Iisus Hristos, Înviere și o lege fundamentală a universului fizic, mai precis, al doilea principiu al termodinamicii.
În întregul univers, entropia crește inexorabil spre echilibru termic. Entropia face ca universul să involueze către haos, către zero absolut (se mai numește și „moartea termică” a universului). Universul, luat ca întreg, se îndreaptă spre un mare nimic – un haos uniform, rece, fără diferențe, fără energie utilă. Conform fizicii, Marele Neant este implacabil. Dar, dincolo de orice doctrină teologică, există o realitate cosmică: viața, împotriva tuturor probabilităților, refuză să se predea haosului. Viața se opune finalului implacabil al tuturor lucrurilor din univers.
Viața este chestia aceea mică, firavă, scurtă ca o scânteie în noapte, care se opune entropiei. Cel puțin în condițiile științei de azi știm că viața există doar pe Pământ. Planeta noastră, Pământul, își primește fluxul constant de energie de la Soare (care, la rândul lui, își crește entropia, și o face mult mai repede ca Pământul), dar primește de la viață ordine și sens. Viața este o scânteie firavă, scurtă, strălucind în noaptea infinită: este unul dintre cele mai improbabile și mai fragile fenomene din istoria cosmică. Apare pentru o clipă (la scară universală) și dispare. Dar în acea clipă face ceva uluitor: creează sens, iubire, artă, întrebări ca ale noastre, ale oamenilor, credincioși sau atei.
Viața și “produsele” sale complementare, adică spiritul, conștiința, rațiunea, simțirea, cultura, este un proces continuu care creează ordine locală, opusă entropiei, ordine pe care o “exportă” în jur, ca o tămăduire. Creștinismul nu este doar o etică frumoasă sau o filozofie consolatoare. Este descoperirea că moartea, entropia supremă, nu are ultimul cuvânt. Că „viața care biruie marele nimic” nu e doar un vis, ci o realitate deja inaugurată în trupul înviat al lui Iisus.Dacă există un plan divin, atunci acesta este sigur construit pentru a înfrânge entropia.
Când se uită la entropie și la imensitatea rece a universului, majoritatea oamenilor simt două lucruri: groază sau indiferență. Noi am ales al treilea drum: bucuria Învierii. Noi am transformat o lege fizică implacabilă într-un fundal dramatic pe care scânteia vieții și a Învierii strălucește și mai tare. A renunța la această bucurie – la ideea că viața, dragostea, conștiința nu sunt simple accidente efemere, ci un fel de „răzvrătire sacră” împotriva nimiculului – ar fi o pierdere imensă. Imnurile, chiar dacă nu le cântăm toți pe aceeași melodie, ne amintesc de ce merită să fim aici, în noaptea asta cosmică, aprinzând scântei unii pentru alții. Zic că este genul de gând care merită să fie purtat mai departe. Hai Liberare! Hristos a Înviat!
Gheorghe Piperea
-
