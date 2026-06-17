Ticăloșie - da, tâmpenie - ba!
Postat la: 17.06.2026 |
În clipa de față am o singură certitudine: Nicușor Dan nu e prost. O dovedesc nu doar olimpiadele la matematică, ci și parcursul pe care l-a reușit în politică. Totuși, acțiunile lui din ultimele luni frizează imbecilitatea, nu numai lipsa de caracter.
De ce un președinte fără partid și-ar aliena deliberat propriul electorat? De ce, în loc să facă tandem cu reformistul Bolojan, a preferat să apară ca amic al lui Grindeanu și protector al mafiei PSD? De ce ar dori Nicușor Dan să distrugă PNL, forțându-l înapoi în vasalitate față de partidul-stat? Un USL 2 ar profita electoral numai forțelor anti-europene, riscând să aducă AUR la peste 50% la următoarele alegeri. Președintele știe asta și, cu siguranță, scenariul nu e în interesul lui.
Dar să presupunem că Nicușor Dan are o ranchiună personală împotriva lui Bolojan și își dorește să-i preia partidul, impunând un om de paie la conducerea PNL. Manevrele brutale ale președintelui par, însă, menite mai degrabă să revolte, decât să seducă, activul liberal. De fapt, oricine mai crede cât de cât în democrația parlamentară n-ar fi putut să nu se crucească în fața aroganței tâmpe a lui Adrian Veștea, venit (cu gardă SPP) să-și anunțe partidului că a primit firman de premier de la Cotroceni.
Iată de ce mie această nominalizare mi se pare mai degrabă un balon de încercare, un test turnesol menit să scoată la suprafață caracatița transpartinică dispusă să sacrifice orice principii pentru acces la resurse. Votul din Parlament va separa apele. PNL va putea să se reformeze în mod real, scăpând de un balast toxic. Fără această criză, nimeni nu i-ar fi putut urni pe alde Predoiu, Thuma, Gorghiu sau Rareș Bogdan.
De aceea, tind să cred că intenția lui Nicușor Dan nu este să rupă PNL, ci să-l ajute să se curețe. Chiar cu prețul propriei popularități. Fiindcă, la următoarele alegeri, doar un partid proeuropean autentic reformator va putea ține piept valului extremist. Și, chiar dacă îl pot suspecta pe președinte de ticăloșie, nu îl pot bănui de tâmpenie.
Miruna Munteanu
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