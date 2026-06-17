Minciuni, minciuni, minciuni…
Postat la: 17.06.2026 |
Asta ni se oferă și azi pe scena politică aproape din toate părțile. Cum poți să le depistezi? Trebuie neapărat să citești printre rânduri și mai ales să renunți la emoții. Să renunți din plecare la implicarea afectivă în susținerea unuia sau altuia dintre grupurile de politicieni.
Nici în dictatura lui Ceaușescu și nici în democrația trunchiată de dupa ’90, pe noi oamenii care producem în mod real sistemele nu au putut să ne ignore. De ce? Pentru că ei nu pot prospera fără ca noi să muncim și să-i votăm. Noi producem iar sistemele se hrănesc din ceea ce noi producem. Iar noi trebuie să fim “cuminți”. Sistemele hrănesc oameni în minoritate numerică față de populația totală. Și pentru a putea controla majoritatea, minoritatea are nevoie de fonduri și control și pentru asta folosesc propaganda, marketingul, minciuna!
Din 1990 și până azi am asistat la spectacolul neputinței mele ca și cetățean să pot contribui la schimbarea unui sistem de “baroni feudali” cu un altul care în cel mai ră caz să fie de “acceptabili moderni tâlhari tehnologici”.
Să mă explic.
1. Ce văd eu că este baronul feudal de azi? Este un personaj politic care stăpânește o zonă și un grup de subordonați fără să țină cont de lege neapărat și care prosperă livrând mai sus la centru servicii și bani. Simplu. Ca să funcționeze acest sistem, oamenii majoritari nu trebuie să prospere ci doar un număr mic de “oligarhi” prin intermediul cărora se alimentează cu bani sistemul. Noi, ceilalți, ne zbatem să trăim într-o economie semi-săracă, supra-taxați.
Cei care reușesc în mod corect să facă performanțe în afaceri asigurând locuri de muncă pentru oameni bine pregătiți, încearcă să stea cât mai departe de sistem pentru a nu deranja cu dovezile lor concludente de economie capitalistă. Dar sunt permanent agresați de stat prin controale și amenințări cu închiderea afacerii dacă nu contribuie cu ceva subteran.
Specialiștii buni si lucrătorii de calitate platiți de la bugetul țării sunt frustrați pe bună dreptate că nu au condiții de lucru decente și că sunt prost plătiți și că ei muncesc ținând în brațe o altă mare masă de bugetari-rude sau relații.
2. Ce știu eu că este “acceptabilul modern tâlhar tehnologic”? Este rezultatul unui sistem eficient și prosper. Este cel cu o școală mai bună care servește la fel sistemul cu servicii și bani ținînd cont de lege într-o mult mai mare măsură și pe fondul unei economii bogate. Toți oamenii simt asta în buzunarul lor și produc cu randament mai multe taxe care sunt clar mai înțelept gândite să nu afecteze economia. Din care însă se fură cu zâmbetul pe buze și oamenii știu asta dar își văd de viața lor bună pe mai departe.
Dacă sistemul nu este controlat bine și începe să derapeze provocând deficit economic atunci oamenii încep să simtă asta la buzunar. Aici apar sindicatele pentru bugetari și partidele extremiste pentru lucratorii din privat.
Bun și?… și de ce scriu aceste rânduri și nu îmi văd de treabă? Pentru că nu mai pot să îmi văd de treabă. Nu mai sunt bani nici la public și nici la instituțiile culturale. Eu produc în zona culturală și contribuția mea este de natură “culturală” pentru economie.
Cum adică cultura contribuie la economie? Simplu. Toate spectacolele, cărțile și salariile din cultură produc taxe pentru bugetul de stat și deasemena, ca și în cazul unei fabrici de încălțăminte, produce ceva care se vinde și se cumpără. Doar că în cazul culturii ( a nu se confunda cu entertainment-ul) mai este o contribuție majoră necuantificabilă imediat direct : deschiderea minții și sufletului oamenilor. Este ca la sănatate, se vând și se cumpară servicii medicale (fie prin contribuțțile CASS la stat fie prin clinici și spitale private) dar apare o contribuție majoră : însănătoșirea fizică și psihică a populației. Rezultatele ambelor domenii produc mari beneficii în populație prin creșterea încrederii în viața pe care o ducem, mai puțin alcoolism și mai multe idei și inițiative creative.
Și atunci ce este de făcut? Să nu fim cuminți și să fim cu minte! Asta e ce cred eu. Mai multe nu știu. Cu respect și prietenie,
Mike Godoroja
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