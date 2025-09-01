Libertatea câinelui e dată de lungimea lanțului!

Ilie Bolojan gâfâie și asudă din greu. Îi este din ce în ce mai dificil să-și impună măsurile de tăiere și reducere de personal, ce ar trebui, în mod obligatoriu, urmate de unele de reformă economico-administrativă reală, despre care nici măcar nu se discută nimic. Cunoașteți părerea mea despre faptul că Bolojan era cel mai nimerit premier în contextul dezastrului rezultat prin impunerea ca președinte a lui Nicușor Dan, respectiv cu fatalitatea că aceleași partide politice ce au fost coautoarele distrugerii României, PSD, PNL, UDMR, USR, să fie chemate să guverneze.

Situația României este disperată chiar (nu vă luați după idioții inutili ce susțin contrariul), și-a ajuns să fie așa tocmai pentru că, în mandatele lui Băsescu și Iohannis, s-a efectuat o distrugere programată a potențialului nostru geoeconomic. Am fost, de fapt, victimele asasinilor economici internaționali, care, fiind recomandați din centrele de comandă ale UE și NATO, au operat în mod criminal, dar cu acordul tuturor guvernărilor ce s-au succedat în ultimii 20 de ani, și, atenție, cu o populație îndobitocită și castrată, ce nu și-a mai găsit resurse să se opună.

Am încercat, tardiv, prin votul la prezidențialele din 2024 și 2025, dar aceste alegeri au fost fraudate foarte ușor. Și uite așa, cu Bruxelles-ul speriat de dezastrul românesc pe care tot el l-a generat, dar și de perspectiva că nu-și mai poate îndestula multinaționalele lacome, ce exploatează potențialul românesc, acest Bruxelles a susținut soluția Bolojan-premier, care și pentru românii raționali apărea ca fiind răul cel mai mic, dar un personaj ce se putea încumeta să procedeze la un tratament dur în condiții disperate.

De ce? Deoarece era recomandat de trecutul său administrativ, unul de succes în plan local, n-avea statutul de baron devalizator de bugete, nu făcea parte din coteriile politico-securiste bucureștene, în care o mână spală pe alta și ambele spală fața, a făcut inclusiv opoziție curajoasă sistemului Iohannis și, mai ales, s-a distins cu faptul că încearcă să spună adevărul, chiar și când acesta este incomod. Ei bine, la acest ultim capitol Bolojan a zbârcit-o, n-a mai fost consecvent cu sine însuși, deși rostirea adevărului necesar era principalul său atu în lupta pe care zice că vrea să o ducă; asta i-ar fi asigurat suportul publicului rațional, cel care a priceput, totuși, că nu el, Bolojan, este autorul dezastrului, ci el este tocmai cel ce are sarcina, dar și șansa, să asaneze ce se mai poate asana.

Cozmin Gușă