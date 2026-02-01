Contextul este cel mai important!
Postat la: 01.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Cand privesti lucrurile separat, poti scapa din vedere esentialul... Cazul avocatei din PNL care primea mita si se lauda ca are legaturi la cel mai inalt nivel in conducerea tarii este cel mai important moment al inceputului de an desi nu pare.... Explic de ce in continuare!
1. Adriana Georgescu este prinsa in flagrant. Din acest punct de vedere totul este clar! Nu poate s-o dea la intors!
2. La fel de clar este ca potrivit interceptarilor si stenogramelor din dosarul pe baza caruia a fost retinuta si apoi arestata preventiv, se lauda ca are acces peste tot: la Bolojan, la Nicusor Dan, la SRI... In poze apare cu mai toti liderii PNL desi la dansii e inghesuiala mare in a spune ca nu o cunosc (dupa atatea poze chiar nimeni nu si-o aminteste?) In plus ne mai spune ceva ce poate fi doar de culoare dar...poate deveni foaaarte important in context: "eu sunt fosta gacica a lui Ludovic". Orban adica...
3. De ce e importanta aceasta din urma afirmatie a distinsei purtatoare de mita? Va mai amintiti cand a plercat Orban de la Cotroceni? In noiembrie 2025. Stiti cand a inceput dosarul de la DNA? In octombrie 2025! Sa fi fost prevenit domnul presedinte si informat ca domnul Orban poate deveni vulnerabilitate daca mai ramane acolo?
4.Din nou despre context... Cazul explodeaza cu putere fix in cea mai complicata si tensionata perioada politica! Multi va ganditi poate la tensiunile din Coalitie dar acelea sunt de mult la ordinea zilei, un mod de viata deja! Mult mai importanta este lupta pentru numirea sefilor de la SRI si SIE. La fel de importanta este numirea procurorilor sefi de Parchete!
5.Tot de context: Nicușor Dan il critica pe seful DNA Marius Voineag pentru lipsa marilor dosare de coruptie! Acum, na dosar de coruptie care, asa cum arata stenogramele, o poate lua in toate directiile posibile avand in vedere numele pomenite de avocata acolo!
Si cand dosarul o poate lua pe mai multe directii ( procurorii decid, in functie de probe, bineinteles!) inseamna ca foaaarte multi sunt ingrijorati! Avantaj Voineag?
6. Nu trebuie exclusa nici supararea magistratilor pe politicieni. Macar din perspectiva pensiilor speciale! Tine tot de context...
7. Astept cu interes dezvoltarile ulterioare! Oare pe Marius Voineag domnul presedinte ramane la fel de suparat sau reconsidera?
Răzvan Dumitrescu
