Ar fi știrea începutului de an...
Postat la: 20.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Guvernul ne-a strâns cureaua atât de mult încât a reușit să închidă anul cu un deficit mai mic cu 15 miliarde lei. Care e enorm.
Deficitul mai mic decât estimările schimbă datele problemei pentru bugetul pe 2026.
Una dintre cele mai importante vești economice de la începutul anului este faptul că Guvernul a reușit să închidă anul 2025 cu un deficit bugetar semnificativ mai mic decât se anticipa, cu aproximativ 15 miliarde de lei sub ultimele estimări.
Potrivit datelor preliminare, deficitul bugetar pe 2025 s-a situat în jur de 7,65% din PIB, față de un nivel așteptat de aproximativ 8,4%. Diferența provine în principal din luna decembrie, când deficitul lunar a fost de aproximativ 1,25% din PIB, comparativ cu așteptările care indicau o creștere de aproape 2%, în condițiile în care la finalul lunii noiembrie deficitul cumulat era deja la 6,4%.
Cea mai logică explicație este că Guvernul a aplicat măsuri de control al cheltuielilor în ultima lună a anului, reușind să amâne sau să reducă anumite plăți, ceea ce a dus la o închidere de an mai bună din punct de vedere bugetar.
Această corecție are mai multe efecte importante pentru anul 2026:
- În primul rând, Guvernul pornește cu o poziție fiscală mai bună, ceea ce reduce presiunea asupra ajustării bugetare din acest an, în condițiile în care ținta de deficit trebuie coborâtă spre zona de 6% din PIB.
- În al doilea rând, piețele financiare vor reacționa pozitiv la semnale de disciplină fiscală, ceea ce se poate traduce prin costuri mai mici de finanțare pentru stat, într-un moment în care România depinde masiv de împrumuturi pentru acoperirea deficitului și refinanțarea datoriei.
- În al treilea rând, un deficit mai mic decât cel anticipat reduce probabilitatea unor creșteri suplimentare de taxe în 2026, mutând accentul politicilor fiscale mai degrabă spre controlul cheltuielilor decât spre majorări de venituri.
- Pentru populație și pentru mediul de afaceri, impactul direct al acestei ajustări este redus, fiind vorba în principal de decizii administrative și de calendar bugetar.
Pentru Ministerul Finanțelor însă, semnalul este major: arată că, atunci când există voință politică, reducerea ritmului de creștere a cheltuielilor este posibilă.
Rămâne de văzut dacă această disciplină va putea fi menținută pe parcursul întregului an 2026 sau dacă ajustarea din decembrie a fost mai degrabă o corecție punctuală de final de an. În orice caz, intrarea în noul an cu un deficit mai mic decât se temea piața schimbă semnificativ contextul fiscal și reduce riscurile imediate pentru stabilitatea financiară a României.
Orlando Nicoară
-
Nicușor cel fără de țară nu merge la Davos
Multa lume (mult prea multa) protesteaza pe unde se poate ca Nicușor Dan, președintele ilegitim (in acest sens, un preșe ...
-
Istoria nu îi respectă pe cei morali
Am spus-o prima data in 2022, intr-un talk-show de noapte, la o stație de nișa. Îl prezentam. Am spus atunci, clar ...
-
Justiție după chipul și asemănarea lui Bolojan la Oradea (II)
Curtea Constituționala a amanat din nou, de data aceasta pe 11 februarie, pronunțarea hotararii asupra excepției de neco ...
-
Puterea bolojanian - nicușoristă se laudă cu accesarea unui împrumut de cca 16,68 mld euro în cadrul programului SAFE
Precizari prealabile : (i) este vorba de un imprumut, iar nu de fonduri nerambursabile; banii trebuie dați inapoi candva ...
-
Tarife pentru cei care au trimis trupe în Groenlanda!
Președintele Trump a anunțat intr-o postare pe rețelele de socializare sambata dimineața cea mai recenta strategie a sa ...
-
Ursula „fata lui tata" von der Leyen (Albrecht). Plagiatoarea care conduce Comisia Europeană
Ursula Gertrud Albrecht s-a nascut in 1958 la Bruxelles, in familia unuia dintre primii funcționari europeni de rang ina ...
-
Oricine trece prin aeroportul Otopeni nu va mai reveni pe acolo decât silit
Anul 2025 a fost un an record pentru turism in Uniunea Europeana: 3,08 miliarde de nopți petrecute de turiști, din care ...
-
Maia știe: Perspectiva aderării Moldovei la UE se amână pe termen nedeterminat
Maia Sandu a declarat ca ar vota in favoarea unirii cu Romania la un eventual referendum, in condițiile in care devine d ...
-
"666" și Statul de drept
În Apocalipsa ni se spune ca „666" este numarul Anticristului. Textul precizeaza insa ceva esențial: „ ...
-
Cel mai mare deficit de cont curent din Uniunea Europeană!
27 de miliarde de euro este deficitul de cont curent pe primele 11 luni ale anului, cu 1 miliard de euro mai mult decat ...
-
Vinovați de Eminescu
Se spune ca inima omului are trei batai simultane: cea a cordului, a inimii biologice, cea a sufletului nostru și, in sf ...
-
Lovitura de palat USR-Ursula!
Am intrebat ieri Reprezentanța Permanenta a Romaniei din Bruxelles daca a existat un vot la nivel ministerial, in Consil ...
-
Menșevicii de la Chișinău
Sa vedem cum s-a facut unirea cu Basarabia din 1918. La putere la Chișinau era o grupare de menșevici care dețineau pute ...
-
Justiție după chipul și asemănarea lui Bolojan la Oradea (I)
Curtea Constituționala a amanat pe vineri, 16 ianuarie, pronunțarea hotararii asupra excepției de neconstituționalitate ...
-
USR în zodia inconștienței
Ianuarie 2026 incepe cu un USR in prim plan. Ministresa de externe, Mme Oana Țoiu, da consemn la COREPER ca Romania sa s ...
-
Totul e să fii nepotul cui trebuie, la momentul oportun
Nepoții și loialiștii suprima competența. Daca ești nepotul cui trebuie, nu e nevoie sa te pricepi la ceva anume. Invoci ...
-
O mostră de manipulare proaspătă de la Guvernul Bolojan
Vineri, mai mulți primari, dar mai ales Olguta Vasilescu, primarul municipiului Craiova, au declarat ca guvernul va lua ...
-
Pleacă Gabbard în 2026?
Daca va fi forțata sa demisioneze, Gabbard s-ar putea dovedi problematica pentru administrația Trump. „Statele Uni ...
-
Trump și frontierele fluide
„Vom face ceva cu Groenlanda. Va fi pe calea ușoara, fie pe cea dificila", promite Trump. Acest „vom face ce ...
-
Acordul MERCOSUR, cel mai important joc geopolitic al UE din ultimii 80 de ani
În primul rand nu s-a aprobat nimic, e doar inceputul a ceva ce va trebui votat in Parlamentul European, apoi Cons ...
-
Fabula dărilor romane
Pe vremea cand vulturul Romei umbrea pamanturi multe, intr-o provincie indepartata traia un popor harnic, dar istovit. O ...
-
Cum au distrus rețelele sociale centrul moderat pe seama ideologiilor agresive
Centrul moderat nu moare pentru ca nu exista. Moare pentru ca nu mai este vizibil. Sau cum au distrus rețelele sociale c ...
-
China are mână liberă la invadarea Taiwanului
Fereastra de oportunitate pentru invazie s-a produs nu in urma imparțirii sferelor de influența intre Trump și Xi. Ci pe ...
-
ICE începe să semene tot mai mult cu trupele SA din primii ani ai nazismului
Brațul inarmat al MAGA nu-i vaneaza doar pe imigranții ilegali, ci a devenit un instrument pentru descurajarea protestel ...
-
VENEZUELAGATE - sfârșitul iluziilor și începutul riscurilor
Nu-mi aduc aminte de un an care sa fi inceput atat de spectaculos ca 2026. Și care promite sa fie la fel de remarcabil c ...
-
Propaganda mincinoasă despre majorarea impozitului pe locuință
Influencerii Guvernului Bolojan pretind ca romanii ar plati cele mai mici impozite pe locuința din toata Uniunea Europea ...
-
Criza din Iran are legătură directă cu pierderea controlului Venezuelei de către regimul ayatollahilor
În 2007, Nicolás Maduro, ministrul de Externe al Venezuelei sub președinția lui Hugo Chávez, se inta ...
-
Să limpezim câteva confuzii legate de intervenția SUA în Venezuela
Am constatat ca mulți romani, mai ales dintre aceia care inca au indoieli ca in decembrie 2024 ar fi avut loc o lovitura ...
-
Președintele "la mișto": cu multă compasiune și îngrijorare
Recunosc ca nu mi-a placut niciodata de cei care iau oamenii la mișto gratuit - și tind sa apar pe cei care o iau in fre ...
-
Trump va cere la Forumul Economic Mondial protejarea proprietăților: "Oamenii stau în case nu în corporații"
Președintele SUA, Donald Trump, a scris pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, ca „va lua masuri pentru a int ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu