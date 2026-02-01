Dovada totală a incompetentei lui Bolojan
Știrea ultimelor zile vine de pe aeroportul Otopeni, unde traficul cargo a început să scadă dramatic. După ce, de la 1 ianuarie, a intrat în vigoare "Taxa Temu", de 25 de lei pe colet extracomunitar, impusă de Ilie Bolojan și de marele gânditor economic Iancu Delaco, mărfurile care veneau pe Otopeni din afara UE pentru România, Grecia, Bulgaria și Austria au încetat să mai vină.
Nu pentru că nu se mai comandă mărfuri pe Temu, Shein, Alibaba etc., ci pentru că mărfurile alea sunt direcționate acum spre alte aeroporturi din Ue, în țări unde nu se aplică o astfel de taxă pe colet. Adică se duc în Bulgaria sau în Ungaria. În principal în Ungaria, pe aeroportul din Budapesta.
În România, taxa este de 25 de lei/colet, adică aproximativ 5 euro. O singură țară din UE a mai impus astfel de taxă: Italia, o taxă de 2 euro/colet. Și acolo a scăzut brusc traficul de mărfuri de pe aeroportul Malpensa, avioanele cargo alegând acum aeroportul din Budapesta, Ungaria, sau din Liege, Belgia.
Bolojan și Delaco erau convinși că taxa Temu va aduce la buget în jur de 38 de milioane de euro anual, cel puțin. Acum, însă, pentru că mărfurile/coletele vor tranzita o țară UE și vor intra în România cu proveniență UE, din țări unde Temu, Shein, Alibaba etc. și-au deschis filiale locale, taxa de 25 de lei pe colet nu va mai fi plătită, pentru că nu vorbim despre colete din afara UE.
Deci încasările de 38 de milioane de euro din taxa Temu se duc vertiginos spre încasări ZERO. Mai nasol este că mărfurile respective, neintrând în UE prin România, statul român nu va mai încasa nici taxe vamale și nici TVA. Așadar, nu doar că Bolojan și Delaco nu vor aduce 38 de milioane la buget cu taxa lor, dar vor pierde încă 110 milioane de euro din taxe vamale și TVA.
Este una dintre dovezile extrem de clare a incompetenței economice a lui Ilie Bolojan, care se mai și bazează pe sfaturile economice ale acestui închipuit de Iancu "Delaco" Guda. Nu-i nimic, însă. Dacă deja se pierd bani la buget din cauza acestui cuplu de gânditori apocaliptici, poate se mai mărește TVA-ul puțin pentru alimente, să compensăm.
Patrick Andre de Hillerin
