Justiție după chipul și asemănarea lui Bolojan la Oradea (II)

Curtea Constituțională a amânat din nou, de data aceasta pe 11 februarie, pronunțarea hotărârii asupra excepției de neconstituționalitate la legea privind pensiile magistraților, de care depinde scaunul și capul premierului Ilie Bolojan. Șeful Guvernului a pregătit în ultimele zile o mare reformă a justiției, care cică ar cuprinde circa 1.000 de pagini. Ultima reformă a făcut-o secundul său Cătălin Predoiu și se vede unde și ce a ajuns justiția autohtonă. UM-urile mediatice ale sistemului (Recorder, Freedome House, Press One, G4Media), toate cu sorginte bolșevică și cu finanțare sorosistă (voi reveni cu un articol documentat pe această temă) au pus tunurile de câteva săptămâni pe noul președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), Lia Savonea, și, mai nou, și pe ministrul pesedist de justiție, Radu Marinescu. Marea miză este acapararea și controlarea justiției de către clica liberalo-useristo-bruxelleză, prin numirea unor șefi aserviți la Parchetul General (PÎCCJ), DNA și DIICOT și prin îndepărtarea proaspetei, profesionistei, nealiniatei și neagreatei președintă a Înaltei Curți.

Justiție haștagistă și coruptă în Bihor

Într-un asemenea context, consider că este binevenită o prezentare a stării actuale a justiției orădene cu care premierul Bolojan a fost conectat și cu care a impactat în ultimele două decenii, în care a deținut funcții locale și naționale de primă mână (prefect al județului Bihor, secretar general al Guvernului, primar al municipiului Oradea, președinte al Consiliului Județean Bihor, președinte al Senatului României, președinte interimar al României, prim-ministru al Guvernului României). O să vedeți ce model de justiție a moșit noul superstar politic dâmbovițean pe malurile Crișului Repede. Justiția bihoreană a fost foarte contaminată de haștagism în era bolojană, fiind printre cele mai strigătoare din țară după independență și drepturi financiare.

La Oradea și-a început cariera marele muhajeddin pentru independența justiției, Cristian Dănileț, mare ideolog și moralist sorosist, dat în judecată și de proprii copii și de proprii părinți pentru pensie de întreținere. Cu ani în urmă, când era unul din cei mai zgomotoși hastagiști din justiție, l-am descoperit pe acest ipochimen cu păr lung și soios, menestrel și karatist închipuit, într-un club de noapte din Oradea, în ipostaze intime cu o judecătoare haștagistă de la Tribunalul Bihor, căsătorită și cu trei copii, purtând o perucă blondă pentru a nu fi recunoscută. La Oradea activează vajnicul procuror hastagist Cristian Ardelean, partizanul și curtezanul ravisantei Cristina Guseth, președinta organizației sorosiste Freedom House și consoarta ex-ministresei Monica Luisa Macovei. Reformatorii de justiție Guseth și Ardelean au fost înregistrați relativ recent discutând disperați despre cum să o f...(limbaj de ușa cortului), inclusiv prin presă, cu ziariști afiliați ca Alex Costache, Ionel Stoica, Virgil Burlă, Liviu Avram, pe judecătoarea Lia Savonea. Ar trebui cumpănit dacă acești rebeli închipuiți nu intră sub incidența infracțiunii de acțiuni contra ordinii constituționale. Așa cum am mai arătat, justiția bihoreană a fost în ultimele trei decenii cea mai coruptă din România, după numărul judecătorilor și procurorilor arestați și condamnați pentru fapte de corupție.

Conexiunile lui Bolojan cu Kovesi și cu ,,unitatea de elită” a DNA de la Oradea

În perioada în care Ilie Bolojan era primar al municipiului Oradea, din postura de șefă supremă a DNA, Laura Codruța Kovesi a inițiat și a impulsionat la Oradea ,,o unitate de elită” după modelul celei inițiate la Ploiești. La Ploiești și la Oradea a fost reeditat deceniul trecut, într-o versiune adaptată, experimentul Pitești din negrul și obsedantul deceniu bolșevic al României, de data aceasta cu telecomandă din Vest La Oradea, principalii locotenenți ai lui Kovesi au fost procurorii Ciprian Man, poreclit Mandarină (șeful Serviciului Teritorial Oradea) și Cristian Ardelean (mâna dreaptă a lui Man, un veșnic căutător de IQ), sub egida cărora ,,unitatea de elită” a ocupat primul loc pe țară la arestări și trimiteri abuzive în judecată, soldate cu achitări imputabile. După revocarea lui Kovesi, procurorii Man și Ardelean au fost dați afară din DNA în 2019, în urma difuzării în spațiul public a unei înregistrări din care rezulta cum îi intimidau și șantajau pe judecătorii orădeni ca să pronunțe soluțiile dorite de ei, respectiv soluții de condamnare.

Pentru gravele abateri comise, Inspecția Judiciară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a inițiat o acțiune disciplinară pentru excluderea lor din magistratură, iar la Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ au fost înregistrate mai multe dosare penale pe numele lor. După desființarea SIIJ au scăpat de dosarele penale. După șase ani, Înalta Curte de Casație și Justiție i-a absolvit de răspundere disciplinară, după ce anterior admisese de trei ori recursul Inspecției Judiciare și trimisese cauza spre rejudecare Secției pentru procurori din CSM. Întâmplarea face că absolvirea de răspundere a avut loc în perioada în care Ilie Bolojan era președinte interimar al României. Iar realitatea face că Bolojan s-a folosit ca politician și primar de procurorii Man și Ardelean, atât în rezolvarea propriilor dosare de la DNA Oradea cât și in executarea unor adversari politici.

Primarul Bolojan a avut imunitate totală la DNA

După ce a devenit primar, Ilie Bolojan s-a cunoscut cu Laura Codruța Kovesi, care a făcut vizite frecvente la Oradea atât în perioada în care a fost procuror general al României cât și după ce a devenit procuror șef al DNA. Kovesi l-a adus de multe ori în zonă pe tatăl său pentru tratamente la Băile Felix sau în stațiunea Hajdusoboszlo din Ungaria (unde subalterni locali de-ai săi trebuiau să-i ducă pachețele și presa românească). În epoca de glorie a binomului SRI-DNA, combativii procurori de la DNA Oradea au fezandat și au clasat toate dosarele în care au fost vizați primarul Ilie Bolojan și principalii săi colaboratori, îndeosebi mâna sa dreaptă, Eugenia Borbely, care a deținut funcția de director al Direcției Juridice, iar ulterior a fost promovată secretar general al Primăriei. De exemplu, într-un dosar în care erau vizați primarul Ilie Bolojan, directoarea juridică Eugenia Borbely, un dezvoltator imobiliar și opt notari publici, au emis soluție de clasare cu privire la primii doi și au declinat competența Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea cu privire la ceilalți.

Un alt dosar care-i privea pe Bolojan și Borbely, precum și trei angajați ai DNA Oradea (doi polițiști judiciari și un specialist financiar), a fost declinat structurii centrale a DNA, care l-a îngropat. Procurorii anticorupție de la Oradea și București au refuzat să ancheteze modul în care Primăria Oradea a împroprietărit illegal UDMR Bihor, prin Biserica Reformată Maghiară, cu o suprafață de 19 hectare de teren. De asemenea, nu s-au sinchisit să ancheteze afacerea Salca, cel mai mare parandărăt (…..hectare de teren) pus la cale după preluarea primăriei de către Bolojan. O altă malversațiune a vajnicilor procurori anticorupție orădeni este legată de directoarea juridică Eugenia Borbely, care a fost trimisă în judecată pentru abuz în serviciu de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, dar s-a solicitat instanței investite trimiterea dosarului la DNA Oradea, unde a fost emisă soluție de clasare. Politicianul Ilie Bolojan s-a folosit de procurorii Man și Ardelean și după ce aceștia au fost dați afară din DNA și au devenit procurori la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor. Un exemplu sugestiv este implicarea acestora în execuția fostei primărițe social-democrate din comuna Brusturi, Livia Bârlău, pe care i s-a pus pata pentru că a refuzat să nu mai candideze în 2020, pentru a deveni primar candidatul PNL susținut de înălțimea sa.

Rețeaua lui Bolojan din instanțele orădene

Politicianul Ilie Bolojan și-a constituit și o puternică rețea de judecători fideli și aserviți în justiția bihoreană, respectiv la Judecătoria Oradea, Tribunalul Bihor și Curtea de Apel Oradea, pentru a se asigura de succes în litigiile civile sau de contencios administrativ ale primăriei, Această rețea a fost configurată în jurul unor avocați care, în ultimii 10-15 ani, au angajat preponderent litigii civile și de contencios administrativ legate de Primăria Oradea (reconstituitea dreptului de proprietate și retrocedări de terenuri, contestații împotriva hotărârilor de expropriere și acordarea de despăgubiri, înscrieri sau rectificări în Cartea Funciară, eliberarea de certificate de urbanism și de autorizații de construcție ș.a.). Dintre acești avocați se detașează Ionel Măduța și Adrian Pop, care au soțiile judecătoare la Curtea de Apel Oradea. Soția primului, Doina Măduța, ocupă funcția de președinte al Secției 1 Civilă, iar soția celui de-al doilea, Patricia Florina Pop, activează la Secția 2 Civilă și Contencios Administrativ și Fiscal. Avocatul predicator Măduța a obținut, de exemplu, cele mai mari despăgubiri de la Primăria Oradea pentru clienții săi samsari de terenuri Bernhard Kubon (cetățean german) și Mihail Pater (cetățean austriac).

Conform unor surse din mediile juridice, pentru cele două judecătoare se pregătește promovarea la mai mare, judecătoarea Măduța aspirând la funcția de președinte al Curții de Apel Oradea, iar judecătoarea Pop la funcția de președinte al Secției 2 Civilă și Contencios Administrativ și Fiscal. Acestei grupări i s-a raliat de o vreme și judecătoarea Laura Manea, vicepreședinte delegat al Tribunalului Bihor din octombrie 2025, anterior președinte al Secției 1 Civilă a Tribunalului. Manea este subordonată veche și ascultătoare a judecătoarei Doina Măduța si a fost colegă și prietenă cu judecătoarea Patricia Florina Pop, în perioada în care aceasta a activat la Tribunalul Bihor. Potrivit surselor noastre, pentru judea Manea se pregătește funcția de președinte al Tribunalului Bihor, care va fi vacantată în acest an, în urma expirării mandatului actualei ocupante. Printre alți magistrați, în această grupare pro-Bolojan a fost atrasă și judecătoarea Anamaria Negrea de la Judecătoria Oradea, care a activat anterior la Judecătoria Marghita.

Această rețea controlată și comandată de Ilie Bolojan și ciracii săi de la primărie a fost și este folosită și împotriva unor oameni de afaceri cu opțiuni politice adverse sau a unor oameni de afaceri nealiniați, care nu plătesc tribut, cum este în cazul Petru Popa, pe care l-am prezentat în episodul precedent. Așa cum am arătat, în cazul acestuia, un conclav reunit la un restaurant din Oradea și format din avocați, judecători, notari publici, polițiști, sereiști și afaceriști dubioși a decis în vara anului 2024 distrugerea firmelor și afacerilor acestuia, precum și acapararea averii sale. Pe de altă parte, pentru realizarea unor obiective de afaceri imobiliare cu fonduri europene, Bolojan și ciracii săi au folosit această rețea judecătorească împotriva Ordinului papal Premonstratens, urmărind să acapareze prin încălcarea grosolană și abuzivă a legii cele două lăcașuri sacre (biserică și mănăstire) pe care le deține legal în centrul municipiului Oradea.

Corupția judiciară care orbește

De câteva luni încerc să aflu cum a fost achitat de Înalta Curte de Casație și Justiție avocatul predicator Ionel Măduță din Baroul Oradea, soțul controversatei și tranzacționistei judecătoare Doina Măduța, președinta Secției 1 Civile de la Curtea de Apel Oradea, după ce a fost condamnat în 2002 de Curtea de Apel Timiș la o pedeapsă de patru închisoare cu executare pentru trafic de influență. Zilele trecute m-au purtat gândurile și pașii spre un judecător cu vechi stagii de serviciu la Înalta Curte, care se apropie de vârsta de 80 de ani și locuiește în Cluj Napoca, după ce s-a pensionat din magistratură cu mai mulți ani în urmă. Am aflat că a căzut la pat și că și-a pierdut vederea aproape total, fiind blocat ca să nu zic arestat de soartă la domiciliu. Este vorba de un fost procuror și judecător, care a activat în jur de 40 de ani în justiție, unde a vândut dreptatea la cele mai înalte niveluri, dar a scăpat nesancționat de justiția omenească. L-am cunoscut după ce am fost repartizat procuror la Satu Mare (în septembrie 1984), unde venea frecvent în calitate de procuror inspector la Procuratura Generală. Originar din Maramureș (Sighetu Marmației), am remarcat și eu și alți colegi un grad mai ridicat de fudulie față de alți procurori inspectori, fără ca acesta să fie dublat de multă glagorie juridică

După o vreme am aflat că principala preocupare a individului în zonă era comerțul cu justiție, respectiv vânzarea de dreptate, în tandem cu un coleg și prieten din facultate, originar tot zona Sighetului, care exercita funcția de procuror șef-adjunct al Procuraturii Județene Satu Mare. Concret, identificau persoane cu stare financiară bună care doreau promovarea de recursuri extraordinare împotriva unor hotărîri penale sau civile definitive și le îndrumau să adreseze Procuraturii Generale memorii în acest sens. Ulterior, contra unor sume de mii sau chiar zeci de mii de lei, erau formulate recursuri extraordinare de direcțiile de profil (Penală sau Civilă), care erau semnate de procurorul general al României și erau înaintate spre judecată Tribunalului Suprem. În ultimii ani ai regimului communist, intrepridul procuror inspector a fost promovat pe linie profesională, dar și pe linie politică, devenind secretar PCR pe Procuratura Generală. Totodată, a beneficiat de un apartament cu patru camere în noile blocuri construite pe Calea Victoriei Socialismului (ulterior Bulevardul ……).

Judecătorul și avocatul care au rezolvat achitarea avocatului traficant

Răsturnarea regimului comunist în 22 decembrie 1989 l-a speriat de moarte încât a fugit din Bucuresti la Cluj, unde a stat ascuns o vreme. Probabil că avea multe pe conștiință. În calitate de secretar de partid, a colaborat și cu conducerile centrale ale PCR, Miliției și Securității. Nu este exclus să fi fost implicat în represiunea din decembrie 1989, fiind principalul braț al partidului în Procuratura Generală. După ce lucrurile s-au mai liniștit, s-a angajat judecător la Tribunalul Cluj, după care a devenit judecător la Curtea Supremă de Justiție, denumită ulterior Înalta Curte de Casație și Justiție. A urmat o perioadă de comerț și prosperitate maximă la instanța supremă. Și-a cumpărat o vilă în București și o casă si alte clădiri ultracentrale în Cluj, în care fiul său a deschis trei localuri de fițe. Conform unor martori oculari, încasa de regulă șpaga în bani, uneori și cu păr, în apartamentul ultracentral din București, apropiat și de Curtea de Apel și de Tribunalul Capitalei. Nu l-au dibuit nici procurorii nici serviciile de informații. Poate că organele nici nu au urmărit să-l dibuiască. A ajuns profesor de procedură penală la universități private obscure, cunoscute ca fabrici de diplome (Agora, Ecologică ș.a.). A devenit conducător de doctorate și formator la Institutul Național al Magistraturii. Vă dați seama ce judecători și procurori a putut forma sau doftori un astfel de ipochimen.

Cert este că personajul s-a pensionat liniștit și fericit și s-a retras să-și petreacă bătrânetile la Cluj. Numai că a fost pedepsit fără drept de apel de Dumnezeu. Nimic nu rămâne neștiut și necunoscut. Mai multe detalii despre el poate da amicul său sătmărean Janos Demeter, care a ocupat, cu concursul său, funcții de conducere în trei județe: procuror șef-adjunct la Satu Mare, procuror inspector la Cluj și procuror șef la Maramureș. Numele ipochimenului este Ioan Griga. El a șmenuit achitarea avocatului Traficant de influență Ionel Măduța de la Oradea, detalii suplimentare putând oferi avocatul Radu Motica de la Timișoara, cu care a fost coleg de facultate. Cunoscut drept un avocat tranzacționist, Motica a fost și el profesor și conducător de doctorate, chiar și decan, la Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara. Unele amănunte le-ar putea furniza suava și iubitoarea soție a celebrului achitat, judecătoarea Doina Măduța (pe care o monitorizez de vreun deceniu și se află pe lista de așteptare).

Valer Marian