Mai poate fi considerat legitim mandatul unui deputat care votează Certificatul Verde prin încălcarea jurământului și prin nesocotirea voinței a 65% din populație?

Pe scurt, numele lui Nicolae Ciuca a fost mereu amestecat in afacerea banoasa a corvetelor multirol. Inca de la inceputuri. De cand "operatiunea" implica doi presedinti de stat, unul in functie - Klaus Iohannis, unul fost - Traian Băsescu, dar și mai multi premieri "cozi de topor" - Ciolos, Tudose, Dancilă, Orban, Cîțu, sefi de partide - Dragnea, Cioloș, Orban, servicii secrete - de la DGIA, SRI si SIE, ministri ai Apărării, ai Economiei si de Finante (chiar si ai Transporturilor), sefi de Stat Major etc., pentru niste conracte totale de 1,6 miliarde euro.