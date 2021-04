Manelizarea României!

Nici nu se putea o altă situație ce să sugereze mai bine decăderea României, certificată de către liderii ei politici de azi, decât disperarea cu care alde Gheorghiță, Barna ș.a. (cu acceptul clar al lui KWI & Co!) aleargă după maneliști ca să convingă românii să se vaccineze.

Cu alte cuvinte medicii n-au credibilitate cu mesajele profesionale, alți vacciniști cu școală nu pot nici ei convinge, și-atunci armata de politruci a lui Iohannis apelează la categoria cea mai de jos a artiștilor muzicali, maneliștii, ca să convingă "turma de bizoni" să se vaccineze. Suntem PRAF deci noi românii, sau cu această idee operează liderii noștri de azi.

Înțelegem astfel că, spre exemplu în mediul rural, unde vaccinarea stagnează, nu ar mai avea putere de convingere marii noștri soliști/culegători de folclor precum Veta Biriș, Sofia Vicoveanca, Nicoleta Voica, Aurel Tămaș, Nicolae Furdui Iancu, Dinu Iancu Sălăjanu, Ionuț Fulea, și încă mulți alții ce sunt populari și onorează tradițiile românești. Sau că Tudor Gheorghe, Gheorghe Zamfir și Grigore Leșe n-ar mai fi suficient de populari, ca să nu mai vorbesc despre solistele de muzică ușoară ce fac mereu audiențe mari, de la Andra sau Delia până la Corina Chiriac, Angela Similea sau Mirabela Dauer.

Lista de artiști inteligenți și cultivați, apreciați de către români, este (din fericire!) încă destul de lungă, și i-aș mai pomeni aici doar pe Dorel Vișan și Florin Piersic, cerându-mi scuze tuturor celor pe care nu-i pomenesc azi, dar au tot dreptul să fie evocați. Eeeee, chiar aici este problema guvernanților, sintetizată prin cele doua epitete, INTELIGENȚI și CULTIVAȚI!

Iar motivele pentru care n-au fost apelați cei din categoria de mai sus pot fi sintetizate în două direcții: prima ne indică limpede că alde KWI & Co nici nu concep să ceară sprijinul unor artiști ce-au evoluat în mare măsură "sub drapelul României", fie pe scenele autohtone, fie pe cele internaționale, iar de când tot comentez despre asta v-ați prins și de ce; a doua, rezidă din faptul că ar fi putut bănui că vor fi refuzați, în condițiile în care vaccinarea în forma actuală reprezintă mai degrabă un demers incert, pentru care chiar producătorii nu-și asumă răspunderea, iar niște oameni ce sunt onorați tocmai pentru seriozitatea muncii lor artistice de până acum ar fi refuzat în mod clar să devină paiațele unei acțiuni ce ar putea face rău în final (aici pricepem și de ce n-au apelat la cineva ca Dan Bittman, Florin Chilian sau alții câțiva ce s-au exprimat public în mod responsabil și precaut!).

N-o să scriu suplimentar despre maneaua Loredanei Groza (nimerită parcă de natură să facă publicitate în plus manelizării...), și nici n-o să dezvolt zvonul conform căruia vor deveni activi pro-vaccinare tocmai maneliștii ce-au fost prinși evazionând statul, deci șantajabili, aceste elemente ne-ar trezi prea multă scârbă-n Vinerea Mare ...

Cozmin Gușă