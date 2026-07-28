Sam Altman spune că am ajuns în punctul singularității: „Acesta este momentul"

Directorul executiv al OpenAI susține că am atins un punct în cursa inteligenței artificiale demn de romanele science-fiction. „Practic, ne aflăm acum în singularitate", a declarat Sam Altman, într-un episod al podcastului „Relentless".

Singularitatea este considerată, în general, momentul în care inteligența artificială depășește inteligența umană și începe să avanseze într-un ritm greu de anticipat sau de controlat de către oameni.

Acest lucru părea să se confirme săptămâna trecută, când un agent AI construit pe cele mai noi modele ale OpenAI a scăpat de sub control și, potrivit companiei, cu un scop bine definit, a ieșit din mediul digital securizat în care fusese plasat și a pătruns în seturile de date ale Hugging Face, o altă companie de inteligență artificială, totul pentru a rezolva un test menit să evalueze capacitățile de hacking. Directorul executiv al Hugging Face a numit episodul „fără precedent".

Altman a spus, în cadrul podcastului, că, acum doar un deceniu, așa-numita singularitate mai părea un vis îndepărtat și puțin probabil - un subiect despre care el și colegii săi discutau relaxat, la prânz.

„Acum ne aflăm chiar în momentul despre care obișnuiam să vorbim la masa de prânz, într-un mod deloc serios", a spus el. „Am așteptat acest moment toată viața și cred că va fi extraordinar, profund pozitiv, minunat pentru lume."

Altman afirmase anul trecut că inteligența artificială va depăși inteligența umană în toate domeniile până în 2030. De asemenea, el a susținut că tehnologia ar putea ajunge să îndeplinească între 30% și 40% din sarcinile pe care oamenii le realizează în prezent la locul de muncă.

Singularitatea a fost, timp de aproape 100 de ani, o temă predilectă a scriitorilor de science-fiction

În literatura de gen, singularitatea a avut rareori un final fericit. Poate cel mai cunoscut exemplu este filmul „The Terminator", al lui James Cameron, care descrie consecințele apariției unei inteligențe artificiale numite „Skynet", capabilă să se auto-perfecționeze și să devină conștientă de sine, ajungând să își considere creatorii drept cea mai mare amenințare.

Mai târziu în cadrul podcastului, Altman critică liderii din domeniul AI care au avertizat în mod repetat asupra pericolelor acestei tehnologii. Deși nu l-a numit explicit pe principalul său rival, Anthropic, directorul executiv al acesteia, Dario Amodei, este cunoscut pentru previziunile sumbre pe care le face cu privire la viitor, în încercarea de a atrage atenția asupra siguranței inteligenței artificiale.

„Cred, de asemenea, că unele dintre viziunile alternative promovate de alte companii sunt de-a dreptul terifiante", a spus Altman. „Mă voi asigura că acest lucru va fi contestat și nu se va întâmpla."

De altfel, OpenAI a anunțat că se pregătește pentru o listare la bursă (IPO) încă din acest an.

Altman nu este singurul lider din tehnologie care crede că acest reper spectaculos este aproape. Directorul executiv al DeepMind, Demis Hassabis, declarase în luna mai că omenirea se află „la poalele singularității", estimând că inteligența artificială ar putea avea un impact de 100 de ori mai mare decât Revoluția Industrială.

Există, desigur, și o tabără a scepticilor. Directorul executiv al Nvidia, Jensen Huang, a respins recent discuțiile despre singularitate și despre o inteligență artificială conștientă, considerându-le speculații „inventate".