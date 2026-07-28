SUA începe revizuirea prezenței trupelor americane în Europa: "NATO se îndreaptă rapid și ireversibil către o Europă care își asumă responsabilitatea principală"

Pentagonul a anunțat luni, 27 iulie, începutul revizuirii prezenței militare americane în Europa, măsură anunțată de secretarul apărării, Pete Hegseth. Scopul reducerii prezenței trupelor SUA ar fi tranziția NATO către „o Europă care își asumă responsabilitatea principală pentru apărarea sa".

„Așa cum a subliniat secretarul (apărării Pete Hegseth, n.r.) la acea vreme, aceasta va fi o revizuire autentică, menită să asigure că NATO se îndreaptă rapid și ireversibil către o Europă care își asumă responsabilitatea principală pentru apărarea sa convențională", a explicat numărul doi de la Pentagon, Elbridge Colby, pe platforma X.

„Rezultatul acestei revizuiri va fi o accelerare a tranziției NATO către o alianță mai puternică, mai echitabilă și mai sustenabilă", a adăugat el.

Statele Unite au criticat aspru țările europene care au refuzat să permită forțelor americane să utilizeze bazele NATO de pe teritoriul lor în timpul războiului împotriva Iranului.

Pete Hegseth amenințase, de asemenea, alianța atlantică cu o reducere a contribuției americane la bugetul NATO dacă anumite state refuză să își onoreze angajamentele asumate anul trecut la summitul NATO de la Haga.

Atunci, aliații s-au angajat să aloce cel puțin 5% din Produsul lor Intern Brut (PIB) cheltuielilor de securitate până în 2035, din care 3,5% pentru cheltuieli strict militare.