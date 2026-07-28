Exerciții militare de amploare: Taiwanul testează mutarea producției de armament în cazul unei invazii chineze

Taiwanul va include, în cadrul exercițiilor militare anuale Han Kuang, scenarii care vizează relocarea liniilor de producție pentru armament și transformarea unor fabrici civile în unități de sprijin pentru industria de apărare, relatează Reuters.

Autoritățile de la Taipei vor să verifice dacă pot menține capacitatea de producție militară în cazul în care China ar lovi infrastructura strategică a insulei.

Ministerul Apărării din Taiwan a anunțat că exercițiile Han Kuang se vor desfășura în perioada 5-14 august, acestea fiind considerate cele mai importante manevre militare organizate anual de autoritățile taiwaneze.

Fabricile civile, integrate în planurile de apărare

Pentru prima dată, exercițiile vor include simulări privind mutarea capacităților de producție militară în alte locații și mobilizarea unor fabrici civile pentru fabricarea sau asamblarea de echipamente destinate armatei.

Scenariul presupune declanșarea unei invazii chineze care ar începe sub acoperirea unor exerciții militare desfășurate de Beijing.

În acest context, forțele armate taiwaneze vor ridica imediat nivelul de alertă și vor executa exerciții de reacție rapidă.

Autoritățile vor evalua dacă industria locală poate dispersa producția și continua fabricarea echipamentelor militare chiar și în situația în care principalele centre logistice și unități de producție ar deveni ținte ale unor atacuri.

Potrivit oficialilor militari, într-un eventual conflict, China ar încerca să neutralizeze încă din primele faze centrele de comandă, porturile, rețelele logistice și facilitățile industriei de apărare din Taiwan.

Vor fi testate comunicațiile și rutele maritime

Exercițiile vor include și alte premiere. Autoritățile taiwaneze intenționează să reducă în mod deliberat viteza internetului mobil pe durata celor zece zile de antrenamente, pentru a testa capacitatea populației și a instituțiilor de a comunica în condiții de urgență.

Generalul-maior Lu Wen-yuan, șeful Diviziei de Operațiuni Întrunite, a precizat că va fi simulată inclusiv relocarea Biroului de Armament din Taipei, precum și activarea unor fabrici civile capabile să asambleze sisteme de armament după emiterea unui ordin de mobilizare.

Programul de instruire va cuprinde și operațiuni destinate menținerii deschise a rutelor maritime și protejării transporturilor cu materiale esențiale în cazul unui conflict.

Marina taiwaneză și garda de coastă vor desfășura exerciții comune cu personal, muniție și echipamente, care vor include adaptarea unor nave ale gărzii de coastă pentru misiuni militare, lovituri asupra unor ținte de pe litoral, operațiuni de aplicare a legii pe mare și escortarea convoaielor considerate vitale pentru apărarea insulei.