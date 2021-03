Moartea Cornelei Catanga: Învățătură de minte. Profeți mincinoși. O tragedie.

Moartea Corneliei Catanga a stirnit in unele medii foarte multă emoție. A cintat la multe mese pricopsite. Avea o carieră spectaculoasă, începuta la 16 ani, cind am cunoscut-o și eu la primele ei aparitii. Se acompania atunci cu un acordeon, era privită ca senzație printre lăutari. Repertoriul ei conținea destule piese vechi, adesea uitate, ceea ce conta pentru unul ca mine.

Am cunoscut și alți lăutari de mare clasă- Fărîmiță Lambru, Nelu Iordache, Dona Siminică etc. Aici vreau să observ altceva, legat de necazurile noastre de azi. O jurnalistă, Mara Banică, prietena cu dispăruta, spune niste lucruri pertinente despre atmosfera din jurul pandemiei, despre vinovății care au dus la dispariția prematura a cintăretei, despre Diana Sosoacă, vinovată - spune ziarista - că instiga impotriva vaccinării, a medicilor a spitalelor etc.

"Aici vorbim de o altă situație pe care nimeni n-o descrie corect. Eu nu sunt deloc de acord, (...) cu tâmpenia asta propagată de tot felul de inconștienți: Fugiți români din spitale! Protestați pe străzi! Că de aia nu scăpăm mai repede. Noi suntem un popor de smecheri, pe noi nici boala nu ne lovește, nici Covid-ul nu ne lovește, nici nimic, nici Poliția nu ne dă amenzi. Noi putem și ne transformăm în bombardieri. Uite că ne lovește boala, uite că există, uite că nu ne omoară în spitale, ne omoară faptul că nu mergem la timp în spitale", afirmă Mara Bănică.

„Am vorbit cu biata Cornelia în ultima perioadă. Era bolnavă de Covid și nu voia să meargă la spital tocmai din această mentalitate imbecilă că spitalul o omoară. Asta să fie foarte clar. Dumnezeu să o ierte!" (...) "Au căzut victime acestei mentalități via Diana Șoșoacă și mai știu eu cine. (...) Nu mai trebuie să permitem dezinformările. Trebuie să învățăm să ne respectăm unii pe alții, să ne respectăm medicii și legea", mai spune cunoscuta ziaristă.

Asadar, moratea Corneliei Ctanga: o învățătură de minte cu profeți mincinoși. O tragedie!

Stelian Tănase