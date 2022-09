În Europa vin marile proteste urmate de greve!

Se va da cu COVID, urmat de BĂTAIE. Apoi, „Prinde orbu' scoate-i ochii!" și „Dumnezeu cu mila ..."

O editorialistă britanică de la "The Telegraph" ne anunță ieri că "Putin a învins deja Occidentul", dar recunoaște stângaci încă din debut că economia vestică era deja "zombificată", iar liderul rus doar ar fi speculat momentul. Ne mai zice prostește și că SUA o vor duce bine și că abia acum și-au impus vizibil autoritatea asupra verișorilor europeni, condamnați la sărăcie. Uită să comunice britanica faptul că opțiunea războiului în loc de negocieri pentru pace, lucru ce ne-a aruncat în această criză, a aparținut chiar administrației Biden, oroare implementată fix cu aportul zăpăcitului lor de prim-ministru, Boris Johnson.

Fostul președinte rus Medvedev, distribuit strategic la înmormântarea lui Gorbaciov, ne anunță tot ieri, batjocoritor și cinic, că "Occidentul joacă șah cu moartea", știind bine că n-avem nici un șahist politic printre liderii europeni, deci moartea ne va învinge. În orașele din Franța, Germania, Olanda etc., au fost proteste masive sâmbătă contra sărăcirii populației pe fondul crizei energetice, iar în Praga peste 100.000 de cehi (autoritățile zic 70.000 ca să nu se depășească o cifră psihologică) au manifestat pentru pace și gaz ieftin, dar și contra UE și NATO.

Cehia are până-n decembrie președinția UE, iar prim-ministrul lor a venit să ne anunțe cumva că mitingul a fost organizat de către... ruși. În același timp comisarul pentru energie, un italian "deștept", a venit să ne spună că "UE nu se teme de Putin", de parcă ar mai conta asta, în condițiile în care nimeni nu se mai teme de UE!

S-a sfârșit prieteni, ceea ce ați tot fost anunțați că se va întâmpla și voi nu doreați să credeți, adică faptul că din această toamnă liderii UE ne vor pune la pământ cu politica lor dictată corporatist, chiar s-a întâmplat! Și marile proteste de toamnă au început, se vor intensifica, dar vor fi urmate și de greve ce vor paraliza sectoare economice vitale.

Guvernele, așa cum anticipam, vor răspunde cu un nou val indus de COVID, într-o încercare disperată să țină oamenii în case, iar marii producători tocmai ne-au anunțat ritos că au pregătit și super-vaccinul cu booster inclus, ca să mai tragă și pielea de pe organismele guvernamentale slăbite rău deja. Unde nu va merge doar cu COVIDU și unde liderii sunt mai tembeli (și sunt destui!), se va apela la BĂTAIE din partea jandarmilor, dar nici asta nu va ține prea mult, debusolarea europenilor învățați cu prosperitatea va fi uriașă, iar această combinație va ridica un val de proteste și mai mare.

Vor pica Guverne, din Marea Britanie până-n Cehia, lideri populiști sau ciudați vor reveni la putere (tonul va fi dat în Italia și Bulgaria), și mai rapid decât vă gândiți Europa va intra într-o degringoladă politică care, suprapusă peste sărăcie și frig, va avea efect de cocktail-rusesc-Molotov asupra vieților noastre, că tot ne vestește britanica că rusul Putin ne-a învins.

Și România? Ei bine, probabil că la fel ca în 1989 noi vom fi printre ultimii care ne vom revolta în stradă (ăștia suntem noi), și tot la fel ca atunci s-ar putea ca să prindem un loc fruntaș la capitolul violență, că tot am fost și suntem "poligon de încercare" pentru experimentele societale ale diverselor servicii secrete străine, deci n-au cum să rateze o asemenea oportunitate.

Și încă două treburi, una internă, alta externă. Ieri la LOFT, clubul exclusivist de la malul mării, s-a organizat o petrecere de adio a sezonului 2022 cu personajele participante îmbrăcate cu pulovere sau treninguri groase (de mari fițe și astea, of course), mâinile tremurânde pe paharele cu băuturi, priviri de regret triste sau încețoșate. Ar fi trebuit s-o intituleze "The Winter is Coming", e oricum o poză pilduitoare pentru ce va urma, inclusiv pentru "bogați".

A doua treabă e legată de NASA și a treia amânare a lansării către Lună a misiunii Artemis, pe motiv de probleme tehnice banale. Asta era o acțiune de tip "Războiul Stelelor", menită să arate superioritatea tehnologică a Americii în plin război planetar instalat, prezentată ca fiind ceva ușor pentru marii savanți strânși în SUA de pe tot globul. Și "marea misiune" s-a împotmolit în niște scurgeri de ulei pe la valvele motoarelor ...Vă amintiți bănuiala mea referitoare la semnificația literei Z care-a marcat ofensiva rusească în Ucraina? Vine de la "Zombi/Zombificare".

Cozmin Gușă