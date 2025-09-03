Nimicirea României. "Reforma administrativă" este inginerie socială

O operațiune vastă de spălare a creierelor derulată timp de mulți ani, a indus în multe capete ideea că ajungem în paradisul bunăstării dacă facem "reforma administrativă", adică dacă se desființează județele și în locul lor se înființează regiuni, adică "regiunile de dezvoltare" actuale înființate la cererea UE, precum și dacă se desființează mai multe comune prin comasarea lor sub o câte o singură primărie.

Mesajul a prins, ca orice propagandă de succes, datorită simplității mesajului. Acum românii sunt convinși că e părerea lor, deși este o propagandă cu origini străine. Așa ceva este visul oricărui publicitar și cunosc bine această branșă. Pe scurt, se spune că nu sunt bani la buget pentru că avem prea multe primarii și consilii județene unde sunt prea mulți funcționari, așa că dacă înlăturăm această piedică în calea fericirii noastre scăpăm de toate necazurile. De aici și atacul Guvernului Bolojan asupra administrației locale. Din punct de vedere economic propaganda nu are temei, ca orice propagandă, însă calculele le facem cu altă ocazie.

Acum discutăm despre originea propagandei și scopurile vizate de aceasta. Regionalizarea și desființarea comunelor au obiective diferite, așa că le tratăm separat, deși propaganda pretinde că scopul ar fi unul și același, pasămite economisirea resurselor bugetare. Regionalizarea, adică împărțirea țării în regiuni prin comasarea județelor este impusă de mulți ani de la Bruxelles și cred că și din alte capitale. Se urmărește crearea unei Europe Federale. Aceasta se face permanent, prin încălcarea Tratatului Uniunii Europene, care nu prevede așa ceva.

Strategia e simplă. Statul național este tot mai lipsit de competențe, care se transferă permanent de la guvernele statelor membre la Comisia Europeană. Concomitent, competențele se transferă și de la guvern la regiunile din țară respectivă, în numele autonomiei locale, principiului subsidiarității, mai bunei absorbții a fondurilor europene etc. La un moment dat guvernul va deveni inutil, fiind lăsat fără "obiectul muncii". Spre deosebire de județe, regiunile sunt mai mari și pot deveni interlocutorii direcți ai Bruxelles-ului, o altă idee promovată insidios.

Odată ce guvernul național devine cu totul despuiat de atribuții, existența sa devine fără sens, va fi prezentat doar ca o piedică și totodată un parazit a care se interpune în relația dintre regiuni și Comisia Europeană. Statul național suveran dispare, rămânând doar pe hârtie. Suveranitatea este uzurpată astfel fără să mai fie nevoie de modificarea Tratatului European, fără referendum. Totodată, prin dispariția județelor se șterg și identitățile locale, care contribuiau la identitatea națională.

Nu întâmplător Catalonia separatistă este totodată și euroentuziastă. Este logic că vrea relații directe cu Bruxelles, ignorând Madridul. Era aceeași situație în nordul bogat al Italiei, unde partidul regionalist și separatist Liga Nord milita pentru relații strânse cu Bruxelles și ruperea de sudul sărac al Italiei. În Italia însă tendința s-a inversat. În locul separatistului Umberto Bossi, în fruntea Ligii Nord a venit providențialul Matteo Salvini care a redenumit partidul Liga, renunțând la "Nord" și adresându-se întregii Italii. Scopul său și al Ligii nu mai este spargerea Italiei, ci dimpotrivă, afirmarea statului suveran italian. De ce credeți că Salvini este demonizat de presa internațională și vor să îl bage și în pușcărie?

Scopul desființării comunelor, de fapt al satelor, este desființarea României rurale. Îi seacă la ficati că România țăranilor controlează 47% din administrația publică locală și 87% din teritoriul național! Asemenea bolșevicilor de odinioară, vor să desființeze țărănimea ca clasă, sau cum se mai numește acum categorie socială sau socio-economică. România rurală este conservatoare și mai ține la valorile tradiționale, cum ar fi religia, proprietatea, familia, patriotismul, identitatea națională, regională și locală, fiind o piedică în calea progresului, a lumii noi și a omului nou.

De aceea vor să desființeze orice instituții prestatoare de servicii pentru populația de la sate, de la școli, dispensare, biblioteci sătești, cabinete de medici de familii, primării samd. De aceea se crește impozitarea microîntreprinderilor și se introduce obligativitatea POS și la firme cu cifra de afaceri sub 50.000 lei pe an. POS și carduri unde lumea nu are nimic, nici pe card, nici în buzunar și magazinul sătesc vinde "pe caiet", din cauza sărăciei?

De aceea sub pretextul reducerii poluării vor să facă impozitul pe autoturismele vechi mult mai mare decât pentru cele noi. La țară sunt preponderent mașini vechi, pentru că lumea e săracă. De aceea se restrânge dreptul de a crește animale și păsări de curte. De aceea se dau amenzi de 100.000 lei pentru cei care își fac solar în curte fără autorizație de construcție de la primărie, de parcă niște folii de polietilenă ar fi echivalente cu un bloc de locuințe.

România rurală mai practică agricultura de subzistență, mai are porci în cocină și găini în ogradă și mai deține astfel o cotă de piață cuvenită "de drept" supermarketurilor. În România rurală nu se pot amplasa supermarketurile și din acest scop oamenii trebuie strânși la un loc, ca să fie rentabilă apariția "comerțului civilizat", adică al supermarketurilor. În România rurală se află o mare parte din cele 14.000 de biserici ortodoxe care trebuie lăsate fără credincioși și închise, pentru a nu mai vinde "opiumul pentru popor", cum numea Karl Marx religia.

Populația trebuie să părăsească satele și să muncească la oraș sau în Germania, nu contează unde, dar să asigure corporațiile cu forța de muncă ieftină. La sate, din cauza populației reduse și a lipsei de forța de muncă, corporația nu poate deschide o fabrică cu operații simple și repetitive, plătite cu salariiul minim sau un pic peste, gen confecții în lohn sau cablaje auto. Oamenii trebuie "relocați". "Reforma administrativă" nu se face pentru economii la buget care sunt discutabile, dacă facem calculele. Este o inginerie socială prin care se urmărește transformarea radicală a României sau mai degrabă nimicirea ei!

George Scarlat