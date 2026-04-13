Frământarile Sistemului. De ce vor eliminarea lui Hunor
Postat la: 13.04.2026 |
Blocul “proeuropean” din România s-a împărțit în două facțiuni rivale,dintre care una îi cere demisia lui Kelemen Hunor din funcția de președinte al UDMR, pe motiv că l-ar fi susținut pe “antieuropeanul” Orban Viktor la alegerile de duminică din Ungaria.
Pe lângă susținerea “antieuropeanului” Orban, Hunor mai este acuzat și că a inițiat și a impus în cadrul coaliției de la putere candidatura unică a lui Crin Antonescu la turul 1 al alegerilor prezidențiale din 4/18 mai 2025. Se subînțelege că dacă nu și-ar fi băgat Hunor coada, atunci candidatul luminii și al progresului infinit ar fi fost Ilie Bolojan.
Hunor mai e acuzat “că s-a făcut preș în fața statului național-securist român”. Păi dacă Hunor e preș acum, înseamnă că va fi preș și la alegerile prezidențiale din 2030, adică l-ar putea susține pe cel aflat în capul “statului național-securist român”, adică pe Nicușor Dan, de care facțiunea radicală tocmai s-a lepădat public, odată cu numirea procurorilor.
Pe rețelele de socializare se vede că cei care vituperau împotriva lui Nicușor Dan pentru numirile procurorilor sunt cam aceiași care îi cer acum demisia lui Hunor.
Ruptura dintre cele două facțiuni a devenit irevocabilă odată cu numirile de către președintele Nicușor Dan a șefilor parchetelor. Acesta e doar vârful aisbergului. Probabil facțiunea radicală a sesizat că înțelegerea trebuie să fi mai amplă, la pachet cu numirea directorilor serviciilor și eventual și cu eliminarea lui Bolojan. De aici și furia radicalilor împotriva lui Nicușor Dan.
De fapt Kelemen Hunor nici nu l-a susținut pe Orban, din moment ce nu a mobilizat mașina de vot a UDMR în favoarea lui, așa cum a făcut la alegerile din 2014, 2018 și 2022 din Ungaria.
Hunor a simțit că Orban ar putea pierde și a jucat la două capete.
Atacurile la Hunor sunt mai vechi și fără legătură cu presupusa susținere pentru Viktor Orban. Declic inițiase în ianuarie o petiție la adresa lui Kelemen Hunor în care susținea în mod mincinos că europarlamentarii UDMR ar fi votat moțiunea AUR împotriva președintelui CE Ursula Von Der Leyen. A fost ca la Radio Erevan. Moțiunea contra Ursulei nu fusese depusă de AUR, ci de partidele lui Orban și Le Pen/Bardella, iar cei doi udemeriști, Winkler și Vincze nu au votat pentru moțiune, ci s-au abținut.
E poveste și cu complotul putinist și iliberal reprezentat de Viktor Orban, prin clientul său, Kelemen Hunor. Pentru turul 2 din 7 decembrie 2024, care nu s-a mai ținut, Hunor făcea de la Budapesta mobilizare împotriva lui Călin Georgescu, alături de Viktor Orban la Radio Kossuth.
La turul 2 din 18 mai 2025 Hunor și UDMR l-au susținut puternic pe Nicușor Dan împotriva lui George Simion.
Probabil că în 2030 logica prezidențialelor va fi ca în 2025 și anume va fi bătălia din turul 1 dintre candidați “proeuropeni” pentru intrarea în turul 2, unde voturile se vor polariza împotriva candidatului naționalist sau suveranist
Dacă UDMR la turul 1 din 2030 nu va propune propriul candidat, ci îl va susține pe unul dintre “proeuropeni”, probabil îi va asigura respectivului intrarea în turul 2. Aici e miza atacurile de azi împotriva lui Hunor.
Vestea cea mai proastă care ar rezulta din cele de mai sus, ar fi că din moment ce Bolojan este susținut sau împins de facțiunea radicală a # rezist să candideze la alegerile prezidențiale din 2030, înseamnă că nu se va da dus din funcția de prim-ministru. Distrugerea României va continua implacabil.
George Scarlat
