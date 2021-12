Nu mai vreau să aud nimic despre "Lumea liberă". Nu există niciuna!

Corupta Înaltă Curte britanică nu este altceva decât o extensie a coruptului Departament de Justiție al SUA (sic) și și-a făcut datoria de a servi drept agent al Washingtonului.



Acuzațiile împotriva lui Julian Assange nu au niciun sens. Assange nu este cetățean american, dar acuzațiile împotriva lui presupun că este un cetățean american în solda unui guvern străin. El este acuzat de spionaj împotriva SUA. Alte țări ne spionează, la fel ca și propriul nostru guvern și firmele comerciale, la fel cum SUA spionează alte țări și firme comerciale, dar nimeni nu este arestat pentru acest lucru, cu excepția cazului în care este vorba de un cetățean al țării care spionează în solda unui guvern străin. Nu există niciun fel de dovadă că Assange făcea acest lucru.



Assange este o persoană independentă care practică un jurnalism legitim. El a publicat documente care au făcut obiectul unor scurgeri de informații, exact așa cum a făcut și New York Times atunci când ziarul a publicat documentele Pentagonului, scurse de Daniel Ellsberg, un cetățean american cu autorizații strict secrete. Spre deosebire de Ellsberg, Assange nu a fost cel care a divulgat informațiile. Assange a fost editorul, la fel ca New York Times. Eforturile guvernului american de a-l pedepsi pe Ellsberg și NY Times au eșuat în instanță. Ellsberg a primit premiul Olof Palme pentru "umanism profund și curaj moral".



Dar vremurile s-au schimbat. Pe vremea lui Ellsberg, guvernul SUA avea încă suficientă putere pentru a supraviețui înșelăciunii dezvăluite de Pentagon Papers. Dar, până în vremea lui Assange, crimele și fărădelegile guvernului american au golit de conținut reputația Washingtonului. S-a luat decizia de a face un exemplu din Assange pentru a împiedica jurnaliștii să mai dezvăluie vreodată crimele de război și înșelăciunile Washingtonului față de poporul american și aliații SUA.



Rafael Correa, fostul președinte al Ecuadorului, care a reușit să îl scoată pe Assange de sub influența Washingtonului timp de mai mulți ani, a declarat că scopul Washingtonului prin urmărirea ilegală și neconstituțională a lui Assange este de a-i "speria pe alții" și de a opri jurnalismul adevărat. Correa a afirmat faptele așa cum sunt: "Dacă Assange ar fi expus secretele Chinei, Rusiei sau ale guvernelor de stânga din America Latină, inclusiv ale guvernului meu, ar fi fost lăudat de presa internațională, onorat de Congresul american și de parlamentul britanic. Dar pentru că acțiunile sale au fost împotriva intereselor SUA, țara hegemonică, a fost etichetat drept un criminal."

Jurnalismul american este deja închis. Tot ceea ce livrează jurnalismul tipărit, TV și PBS sunt narațiuni oficiale. Jurnalismul american servește ca un minister al propagandei și nimic altceva. În "Occidentul liber" nu mai este posibil să practici jurnalismul.



Acest fapt este evident din modul în care jurnalismul îl tratează pe Assange. Jurnalismul adevărat depinde de Primul Amendament. Fără acesta, nu există jurnalism. Persecuția lui Assange înseamnă moartea Primului Amendament. Cu toate acestea, jurnaliștii americani au servit drept echipa mafiotă a Washingtonului și au făcut munca murdară a Washingtonului timp de un deceniu, bătându-l pe Assange cu minciuni nesfârșite.



Pentru a vedea totalitarismul în expansiune în lumea occidentală, observați că în anii 1970 cazul împotriva lui Ellsberg a fost respins de instanță, dar în secolul XXI, cu un caz atât de slab încât este inexistent, Washingtonul a reușit să corupă Înalta Curte britanică pentru a-l preda pe Assange Washingtonului, nu din motive juridice, ci din răzbunare. Aceasta este persecuție, nu urmărire penală legitimă. Adăugați la aceasta lagărele de concentrare australiene pentru cetățenii suspectați că au fost expuși la Covid, încarcerarea cetățenilor nevaccinați în Austria și Germania, închiderile care distrug locurile de muncă și PIB-ul, restricțiile privind libertatea de asociere și libertatea de mișcare, reducerea la tăcere a experților științifici care infirmă falsa poveste oficială despre Covid. Puteți adăuga la această listă

Oamenii din "Occidentul liber" sunt atât de nesimțiți, încât majoritatea au acceptat portretul lui Assange ca spion rusesc, prezentat de presă. Oamenii sunt prea nesimțiți pentru a recunoaște că, chiar dacă minciuna ar fi adevărată, aceasta nu reprezintă un motiv de urmărire penală, deoarece Assange nu este cetățean american sau rezident legal.



Rafael Correa are dreptate. Washingtonul este hotărât, chiar și cu prețul ilegalității, să facă un exemplu din Assange și să garanteze astfel că singurul "jurnalism" permis este propaganda în favoarea narațiunilor Washingtonului. Acesta este același control total asupra explicațiilor ca și cel care există în romanul distopic al lui George Orwell, 1984. 1984 a sosit cu 37 de ani mai târziu, dar este aici acum!

Paul Craig Roberts