Pe urmele spionilor

Spionii români ar fi putut scăpa basma curată fără a fi descoperiți. Fără a fi documentați, fără a fi eventual prinși de contra-spionajul unor state sau, în cazul spionilor interni, fără a ajunge în situația de a fi arătați cu degetul și alergați pe străzi. Dar nu s-a întâmplat așa. Ei au fost trecuți în categoria esențialilor. Și băgați în față la vaccinare. Cu rude cu tot. Iar acum scandalul e mare cât continentul european. Ponoasele le vor trage spionii.

Cuiva, poate nu chiar lui Klaus Iohannis, poate vreunui consilier de-al domniei sale, prieten bun cu serviciile, i-a venit năstrușnica idee de a crea o nouă castă de români. Esențialii. Și de a o include în primul val de vaccinare care, în mod normal, trebuia să fie destinat în exclusivitate oamenilor vârstnici și medicilor. Și, prin excepție, câtorva politicieni de vârf. Vârstnicii nu s-au putut vaccina nici până în ziua de azi. În cazul lor, platformele electronice, chiar și atunci când le pot accesa, se blochează. Nu au fost vaccinați nici dascălii copiilor noștri, deși sunt expuși unui risc imens. Ei aflându-se in aceeași situație ca și personalul medical. În schimb, au trecut în față esențialii.

Cine sunt esențialii ăștia? Sunt oameni din toate instituțiile de forță ale României, plus judecători și procurori. În multe situații poate fi justificată vaccinara cu prioritate a acestora. Mă gândesc la o parte din Armată, mă gândesc la o parte din ofițerii de poliție de teren (nu cei care învârt hârțoage), și mă pot gândi și la pompieri. Dar este foarte greu de explicat în ce măsură devin persoane vulnerabile polițiștii și polițistele de birou, zona birocratică a Armatei, oamenii din Serviciul Român de Informații, lucrătorii SPP, lucrătorii STS, ori lucrătorii serviciului secret ai Ministerului de Interne, cum s-o mai chema el în ziua de azi. Dacă aceste persoane, plus familiile lor, nu ar fi fost băgate în față, nimeni nu ar fi suferit astăzi de dureri de cap.

În măsura în care s-au făcut centre de vaccinare dedicate vulnerabililor, acolo trebuia adus personal medical care să facă injecțiile în ritm susținut și, evident, trebuiau stabilite și locațiile necesare. Dacă vorbim de instituții secrete, atunci secrete sunt și locațiile. Ele au statutul de sedii conspirative. Întrucât întreaga operațiune a trebuit să fie centralizată, căci altfel nu puteau fi distribuite dozele de vaccin, datele au fost trimise către o direcție de resort a Ministerului Sănătății. Iar aceste date, cuprinzând locațiile, zilele de vaccinare, precum și lista completă a celor care urmau să fie vaccinați, cu rubedenii cu tot, au ajuns în baza de informații a unui secretar de stat din Ministerul Sănătății. Un consilier onorific al Ministrului Sănătății Vlad Voiculescu a solicitat, din dispoziția demnitarului, acces la această bază de date. Și a obținut-o. Pentru că ordinul e ordin, nu-i așa? Cum-necum, baza de date și-a luat zborul și a ajuns și la fratele consilierului onorific, o persoană care trăiește în Germania. Nu se știe dacă respectiva persoană este sau nu agent al serviciului secret german. Așadar, porumbelul a zburat. O serie de informații secrete circulă libere prin lume. Cu consecințe extrem de grave în ceea ce privește securitatea anumitor persoane și implicit a unor operații secrete ale statului Român. O fi spionajul nostru slab, dar așa de slab cum e, nu-i totuna dacă identitatea unui agent străin, plantat cu bani grei peste hotare, este sau nu devoalată autorităților din respectiva țară. Dar avem și spioni interni. Din păcate, extrem de mulți. Dar unii au rostul lor. Sunt agenți acoperiți ai unor servicii secrete sau nesecrete, pentru că și Poliția are agenți acoperiți, care acționează în medii apreciate drept periculoase, cum ar fi clanurile mafiote, clanurile de romi, clanurile infracționale sau mafia economico-financiară. Ca să nu mai vorbim despre traficul de ființe umane sau despre traficul de droguri. Desigur că, la înghesuială, au mai fost introduși acoperiți și în mediile sindicale, politice, guvernamentale, de presă, sau în societatea civilă. Teoretic, cel puțin în acest moment, toate aceste persoane sunt expuse unui real pericol. Pentru că, oricând, listele cu acești spioni, cu toate datele lor de identificare și cu rudele lor cu tot pot ieși la iveală. Este un pericol cât se poate de real, sub orice aspect am analiza situația. Și, din acest motiv, s-a declanșat un uriaș scandal. A sărit ca ars la luptă generalul Nicoale Ciucă, Ministrul Apărării. A sărit din cizme și ministrul de Interne. Și premierul Florin Cîțu. Toți s-au năpustit asupra lui Vlad Voiculescu și a Ministerului Sănătății, pe care acesta îl conduce. Dar cam târziu. Pentru că porumbelul a zburat. Iar datele au zburat și ele, odată cu porumbelul, și au ajuns acolo unde nu ar fi trebuit niciodată să ajungă. Nu este exclus ca această catastrofă să capete proporțiile celei generate de defectarea generalului Pacepa și predarea către americani a unei întregi arhive cuprinzând informații strict secrete despre Securitatea română din acele timpuri. Ar putea ca această situație să se soldeze cu pagube umane și materiale imense.

Nimic nu s-ar fi întâmplat însă, dacă o minte zdruncinată nu ar fi inventat această castă a esențialilor. Aici trebuie căutat adevaratul vinovat. Cui i-a trecut prin cap trăsnaia de a face liste cu esențiali și de a-i băga în față la vaccin, acela trebuie să răspundă pentru întreg talmeș-balmeșul creat. În definitiv, nu esențialii sunt de vină că s-au băgat în castă. Ei au fost băgați la ordin. Pentru că cineva le-a întins un covor roșu în față către centrele de vaccinare. Chiar dacă au făcut-o la ordin, acestor oameni le-a convenit să se vaccineze cu prioritate pe ei și pe rudele lor apropriate. Sunt foarte curios dacă vom afla nu cine este acarul Păun de la Ministerul Sănătății, ci cine este adevăratul vinovat. Cel care a imaginat ingineria cu esențialii. Bine că au fost vaccinați. Dar Doamne ferește să nu ajungă înțepați de către cei pe care i-au spionat vaccinații.

Sorin Rosca Stanescu