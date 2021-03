Pitești 2.0. Resuscitarea odioasei stafii

Ambasada Rusiei la Bucuresti posteaza in 20 martie 2021 un text de-a dreptul scandalos prin care se amesteca in legislatia romaneasca dovedind grave reminiscente comuniste, dar aratand deja o practica obisnuita a Kremlinului, de a penetra politicile interne ale statelor europene, asta dupa atacurile obisnuite, inclusiv cibernetice in SUA, facand Departamentul de Stat de la Washington sa anunte in urma cu cateva zile ca Vladimir Putin patroneaza deja un razboi hibrid.