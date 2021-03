Popa Rares si Popa Dacian

Stiti proverbul romanesc - „Să faci ce spune popa, nu ce face el".

Mi-am adus aminte de acest proverb cu ocazia dezbaterilor publice legate de pensiile speciale. Punctul meu de vedere l-am exprimat si nu il reiau - impozitarea progresiva a veniturilor poate fi solutia nu doar pentru pensiile „nesimtite", ci si pentru alte venituri excesive (salarii, pensii, etc).

Deocamdată, am fost martorii unor comportamente duplicitare, jenante. Astfel, europarlamentari, cum ar fi Rares Bogdan sau Dacian Ciolos spumegau la televiziuni impotriva pensiilor speciale, in timp ce ei vor beneficia de pensii speciale de mii de euro - ca europarlamentari. Dacian Ciolos a fost chiar amuzant - el nu stia ca in calitate de europarlamentar va beneficia de o pensie specială „nesimtită".

Dacă as fi jurnalist, in orice emisiune in care ar apare, i-as intreba dacă au dat o declaratie scrisă că renuntă la această pensie specială ce nu este bazată pe contributivitate. In plus, i-as cere lui Dacian Ciolos o copie după scrisoarea adresată grupurilor parlamentare de la Bruxelles, pentru renuntarea la acest privilegiu - asa cum a promis.

Adrian Nastase