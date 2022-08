Putin umilește lumea euroatlantică, condusă către prăpastie de niște neaveniți sau degenerați!

În timpul conferinței internaționale de la Moscova, dedicată prezentării strategiei militare a Rusiei pentru Asia, Africa și America Latină (despre care v-am anunțat săptămâna trecută), Putin și-a anunțat statele-prietene că le va oferi armamentul modern de care au nevoie fără rezerve, sugerând în același timp că SUA sunt totuși depășite tehnologic azi la nivelul arsenalului militar, și ăsta e motivul pentru care nici rușii nu-și folosesc armele de ultimă generație în Ucraina (că n-au nevoie), respectiv că state NATO ca Turcia preferă armamentul rusesc celui american.

A mai enunțat în zeflemea faptul că strategia de (in)succes a Ucrainei în conflictul în desfășurare este de fapt a SUA și a Marii Britanii, stârnind astfel râsete la nivelul asistenței formată inclusiv din conducători militari din toată lumea. În final, a explicat lumii că gafa Pelosi este tot ceea ce au putut face azi strategii americani, încurcând pe toată lumea, dar mai ales pe americani ce tocmai ce și-au deschis încă un front perdant pe lângă cel ucrainean, dar și că are date clare că acest episod era planificat demult, ceea ce, dacă-i așa, chiar îi face de râs pe americani.

După ce s-a răcorit astfel, în mod cinic evident, le-a dat ordin celor de la Gazprom să anunțe Europa că la iarnă gazul rusesc va costa 4000 de dolari per mia de metri cubi (azi costă 2500$, un preț oricum exorbitant!), deci să ne grăbim să ne umplem totuși depozitele dacă nu vrem să înghețăm.

Nu mai înșir azi fapte din ultima vreme ce ne-ar releva viitorul sumbru, să fiți convinși însă că această schimbare radicală înspre sărăcie și irelevanță a vieților noastre de europeni (și americani!), s-a petrecut sub conducerea unora de tip Biden, Macron, Scholz, etc. (și Iohannis, clar!), pe care nu i-ați lăsa să vă conducă mașina, nu țara. Dar i-ați votat! Și efectul e că azi Putin își bate joc de noi, ''big time''...

Și ca să vă convingeți si de capacitățile conducătorilor ''unchiului Sam''/ ''fratelui mai mare''/ ''partenerului strategic'', aflați că FBI tocmai a recunoscut că i-au subtilizat din greșeală pașapoartele fostului președinte Trump, în timpul percheziției. După ce ieri comunicaseră pe surse că n-au luat nimic și că Trump minte. FBI e coordonat de Joe Biden (tatăl lui Hunter) și anchetat parlamentar când e cazul de Nancy Pelosi (băbuța cu chibrituri). Iar ăștia sunt conducătorii SUA, care SUA se presupune că ar conduce lumea, sau cel puțin lumea noastră euroatlantică. Cum să nu ajungă deci Putin să ne batjocorească?!

Cozmin Gușă