Să te temi pentru sănătatea ta

Începând din 2022, toți cetățenii României, cu mic, cu mare, au toate motivele să se teamă pentru sănătatea lor. Pentru că statul român a încălcat contractul cu noi. Și nu-și mai îndeplinește obligația constituțională de a garanta sănătatea publică. Totul s-a petrecut printr-o prestidigitație. Absolut condamnabilă. Într-o perioadă în care veniturile cetățenilor urmează să scadă, aceștia vor fi obligați să-și plătească analizele și tratamentele.

Începând din 2022, statul român își abandonează obligațiile care-i revin față de proprii cetățeni. O persoană care, dintr-un motiv sau altul, trebuie să-și facă analizele sau să-și examineze pe altă cale starea de sănătate din inițiativă proprie sau la solicitarea medicului de familie, va fi pusă în situația de a scoate bani din buzunar și de a plăti. Și asta se va întâmpla, așa cum prevede legiuitorul, conform propriei voințe. Adică omul va fi silit să facă și cerere pentru a-și plăti analizele. În aceeași situație se vor afla și cetățenii care, având diverse beteșuguri, vor fi siliți să se interneze în spitale pentru tratamente sau să suporte operații.

Aparent, așa cum sugeram mai sus, totul ține de voința cetățeanului. Analizele, tratamentele sau operațiile vor fi suportate de acesta la cerere. Problema e că omul nu va avea încotro. Printr-o jonglerie legislativă, practic asistența sanitară a populației se privatizează în cvasi-totalitatea ei. În principiu, nu e rău. În principiu, nu e nimic rău să-ți faci analizele, să te tratezi sau să te operezi sau să stai internat într-o clinică sau spital particular. Unde scrie și în ce stat civilizat este obligatoriu ca asistența medicală să fie exclusiv un apanaj al statului? Este bine că avem un sistem privat în sănătate. Este bine că acolo lucrează medici cu o calificare din ce în ce mai înaltă, iar clinicile și spitalele private sunt dotate cu aparatură din ce în ce mai performantă. Și, în definitiv, de ce să nu putem opta între un tratament la stat și un tratament la privat? Atâta doar că acest principiu, absolut corect în enunțul său, a fost schimonosit de clasa politică în urma unor multiple presiuni la care nu a rezistat. Și în ce situație s-a ajuns în mod concret?

În mod concret, începând din 2022, un viciu al sistemului nostru de sănătate se va generaliza. Un om care, din varii motive, are nevoie să-și facă analizele sau alte tipuri de controale vizând starea sa de sănătate, are de ales. Ori face o solicitare în acest sens unor spitale și clinici de stat și riscă să aștepte mult și bine până când îi vine rândul, iar între timp el poate să ajungă în ceruri, ori umblă la portofel, scoate banul și-și plătește acest control la o clinică sau un spital particular. Unde solicitarea lui va fi onorată cu promtitudine și profesionalism. La fel se pune problema și în cazul unor internări sau operații. Costul însă poate deveni uriaș. Și imposibil de suportat pentru multe categorii de concetățeni. Și asta mai ales în anul care urmează, 2022, când, cu rare excepții, veniturile reale ale tuturor românilor urmeză să scadă prin creșterea galopantă a costurilor alimentelor, energiei și altor utilități. În felul acesta, mulți români vor deveni victime ale propriului stat.

Un stat care le-a încasat și le încasează impozite și taxe, care au în vedere angajamentul de a le asigura în contrapartidă, conform Constituției, în mod gratuit, toate îngrijirile necesare. Mai mult chiar. În anul care vine, taxele pe care le plătim pentru sănătate din veniturile noastre cresc. Chiar și pensiile care depășesc 4.000 de lei vor fi impozitate suplimentar, tocmai sub pretextul că statul se îngrijește de sănătatea noastră.

Utilizând un tertip de un cinism strigător la cer, autoritățile statului român ne informează simplu că, începând din 2022, dacă vrem să supraviețuim, nu avem altceva de făcut decât să facem o cerere și să așteptăm o aprobare pentru a scoate din buzunar banii, pe care statul avea obligația să-i plătească în totalitate. Cum arătam mai sus, este foarte bine că există clinici și spitale private. Atâta doar că diferența de preț trebuie achitată de la bugetul asigurărilor sociale. Și nicidecum din bugetele noastre personale. Când statul abdică de la o obligație constituțională de o asemenea importanță, vitală practic pentru supraviețuirea unei națiuni, populația e bine să sesizeze pericolul în care se află și să-și apere drepturile. Dacă sunt conștient de ceea ce se întâmplă și mă tem pentru sănătatea mea, am obligația să mă lupt împotriva celor care-mi încalcă drepturile.

Sorin Rosca Stanescu