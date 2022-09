Serios vorbind despre glumițele domnului Ciolacu...

Aleg să răspund atacurilor domnului Ciolacu, care s-au dorit a fi subtile, într-o notă mai înaltă, pentru că România are nevoie de o Coaliție stabilă și de multă seriozitate și echilibru în această perioadă, nicidecum de polemici politicianiste.

Îi dau doar un sfat, aproape amical, să-l dea afară pe omul care-i scrie glumițele și îl sfătuiește să aibă o astfel de abordare. Tot cu glumițe subțiri a pierdut și un alt lider PSD alegerile... e drept că acum opt ani, iar eu am avut o foarte, foarte mică contribuție la asta, în acel moment, alături de milioane și milioane de români din țară și din străinătate.

Spre deosebire de mulți dintre vechii politicieni, eu iau în serios problema energiei, a îngrijorărilor românilor și a creșterii pensiilor, nu mi se pare că sunt subiecte pe marginea cărora trebuie să facem concurs de cine-i mai aprig, mai caustic sau mai șugubăț. Românii nu mai suportă pasele de vorbe, ei așteaptă de la politicieni să se așeze la masă și să găsească soluții la probleme. Vor să fie respectați, serviți cum se cuvine și sprijiniți.

Am încropit această coaliție de guvernare, între partide aflate ani în șir în războaie politice, nu pentru ca unii să muncească pentru patrie și neam, iar alții doar să vorbească și să facă promisiuni fără fundament economico-financiar, fără nicio sustenabilitate.

Am înțeles în timp util contextul internațional delicat și am acționat în interesul general, nu de partid. Ne-am călcat pe orgolii, am presat cu talpa bocancului ideologia, din dorința și datoria de a oferi țării un Guvern stabil, că aveam războiul la granițe și nu noi îl declanșasem și nici nu îl puteam controla în vreun fel, puteam doar să ne pregătim rapid să înfruntăm responsabil provocările acestui război.

Să fie foarte clar, singurele soluții pentru pensiile speciale au fost propuse de PNL, legea desființării lor este concepută tot de PNL, ideea impozitării, după ce CCR și Avocatul Poporului ne-au contrazis legea, aparține tot PNL! Iar domnul Ciolacu știe perfect asta. Este doar supărat că nu poate capitaliza politic subiectul și tot repetă o chestiune simplistă, dealtfel neadevarată, pentru că știe, dar profită de asta, că românii nu au suficient timp să-i verifice spusele, fiind preocupați de viața de zi cu zi și de costurile acesteia.

Toate pensiile trebuie calculate și plătite în funcție de contributivitate, orice altă abordare ar fi o palmă dată poporului român!

A nu-ți propune, ca politician, să rezolvi această problemă, această nesimțire cruntă care durează de aproape 20 de ani, este o sfidare și o abandonare a interesului oamenilor, a cetățenilor români.

Un bărbat care are conștiință nu poate abandona lupta oricât de grea ar fi! Dacă înaintașii noștri nu luptau pentru România Mare, domnul Ciolacu era parlamentar doar într-o jumătate din țara pe care azi o avem!

Să fie informat corect domnia sa, dar și alții care repetă spusele sale, că europarlamentarilor li se rețin bani lunar pentru pensie. Asta spre deosebire de parlamentarii din Parlamentul Romaniei. Lunar! Și nu puțini.

Aș dori să îmi exprim bucuria pentru că PSD a înțeles că propunerea lor de majorare a pensiilor cu 10%, nu cu 16%, așa cum susțin eu și colegii mei, era sub rata inflației, deci ar fi încălcat legea. De asemenea ar fi fost împotriva legii care prevedea creșterea generală a pensiilor cu 40% și a restului rămas în urma creșterilor succesive de 14%, respectiv 10%, realizate de către două guverne conduse de premieri PNL, în ultimii doi ani.

Nu în ultimul rând, sunt plăcut surprins să văd că PSD admite că a angajat un incompetent la șefia ANRE și că s-a hotărât să îl schimbe, în sfârșit! Am înțeles din declarațiile domnului Ciolacu că nu îl vor mai susține în continuare în Consiliul Director ANRE.

Îi asigur, cu toată deschiderea și seriozitatea, că PNL va propune un specialist desăvârșit, titrat, școlit-mai ales (!!!) și foarte bine pregătit în domeniu, cu experiență în muncă, ca să dispară orice dubiu cu privire la profesionalismul acestei instituții cheie în următorii cinci ani, cel puțin.

Mă bucur că PSD priceput, chiar, că nu mai poate conduce această instituție care joacă un rol major în problema energetică și fixarea condițiilor, reglementărilor pieței și a prețurilor la energie pentru următorii cinci ani.

PNL este pregătit și conștient de ceea ce are de făcut! Nu abandonăm guvernarea și, implicit, România. Nu uităm nici de cei defavorizați sau în nevoi, de microîntreprinderi și investitori, însă susținând deopotrivă capitalul românesc și companiile autohtone, care să beneficieze de condiții cel puțin similare cu cele ale companilor străine din zona de furnizare, distribuție, producție și trading de pe piața din România. Bunul Dumnezeu să ne dea gândul cel bun și forță!

Rares Bogdan