Situația poate scăpa de sub control azi-mîine

Cea mai mare greșeală pe care Guvernul ar putea să o faca este să ignore ce se întîmplă zilele astea. Suntem asaltați brusc de un val de violențe - la teve, pe fb, in stradă (vezi Metrou, Maia Morgenstern, protestele de aseară etc.).

Anarhisti, antisemiti, fascisti, naționalisti, sindicalisti, xenofobi, antioccidentali și-au găsit un debușeu. Deja colaborează și formează treptat o masă critică. E cauza pentru care tensiunea in societate a crescut peste noapte. Observ o polarizare și o radicalizare a lumii românești. Unii stau la coadă să se vaccineze, alții ies in stradă să protesteze împotriva restrictiilor. Dau foc la măști, striga inepții ca - "Jos pandemia!" Climatul e favorabil acestor izbucniri irationale.

De ce? Lumea a obosit după un an de restrictii, zigzaguri, amestec de speranțe și deznadeje. Este tot mai exasperată să citească statistici cu infectati, spitalizati și morti. Aproape insuportabil. Ce exercițiu trist să urmăresti zilnic aceste cifre nenorocite care traduc o tragedie. E ca în timpul războiului, cind lumea aștepta comunicatele cu morti și răniți. Astfel, după un an, românul a devenit tot mai vulnerabil la hate-speech - discursul urii.

Guvernul ar face bine să iasa in fata presei și să comunice direct și transparent. Să ne zica ce are de zis. Dacă are ceva de zis, firește! In paralel să ia măsuri ferme pentru stoparea violențelor de orice tip. Fenomenul poate degenera. Dacă nu a degenerat deja.

Stelian Tanase