Urmeaza o noua etapa de terorism politic individual?

Atentatul de la Moscova asupra fiicei lui Alexander Dughin deschide, in opinia mea, o noua faza in conflictul dintre Rusia si Ucraina. In mod categoric, in februarie, Rusia a invadat teritoriul unui stat suveran, cu frontiere garantate international, din dorinta de a „corecta" trecutul. In esenta, este vorba de o actiune de revizuire a frontierelor. Razboiul va continua, fara indoiala, cu forte militare, insurgenti si victime civile „colaterale".

Asasinarea Dariei Dughin complica insa lucrurile. Ea duce confruntarea la un nivel nou - acte de terorism individual. Dincolo de cine a comandat asasinatul sau de cine l-a executat (vor fi lansate tot felul de teorii), s-a creat un precedent important pentru acest conflict, in care pot fi implicati si terti. Au mai fost astfel de atentate in Orientul Mijlociu, in Germania, in Siria, Iran, Afganistan, cu numeroase masuri de retorsiune. De altfel, primul Razboi mondial a pornit in urma unui act individual de terorism.

In Romania, trei premieri au fost asasinati pana la Al doilea razboi mondial si a existat o perioada in anii '20-'30, in care s-au intamplat multe asasinate cu motivatie politica.

Recunosc, sunt sensibil la acest subiect pentru un motiv pe care nu prea l-am comentat. Se implinesc, in curand, 20 de ani de cand a avut loc in Romania, dupa Revolutie, primul atentat terorist, in principal ca o amenintare la adresa mea si a familiei mele.

La 6 noiembrie 2002, un fost angajat al MAPN care fusese dat afara din armata in 1999, dupa ce a sustras grenade si zeci de cartuse dintr-o unitate militara, a detonat una dintre grenadele furate in curtea Liceului Jean Monnet, ranind cinci elevi si distrugand bunuri materiale. El ceruse bani si solicita o suma mare ca sa se opreasca. Mesajul era pentru mine, ca premier, iar grenada de la Jean Monnet il viza pe fiul meu, Andrei. In acea zi si sotia mea era la cancelaria liceului. Din fericire, Andrei nu era in curtea scolii atunci dar alti cinci copii au fost raniti.

In martie 2003, teroristul Ciupercescu a amplasat o alta grenada, in parcul Cismigiu, pe care nu a reusit sa o detoneze. El ceruse telefonic 10 milioane de dolari si alti 40.000 de dolari. In final a fost prins, prin eforturile celor de la Doi si un sfert, SPP si ale SRI. A fost trimis in judecata in 2003 si condamnat definitiv in 2007. A fost eliberat conditionat in 2016 si a primit diverse despagubiri de la CEDO si din Romania pentru conditiile din inchisoare.

De ce nu am dat detalii atunci? Simplu, eram in negocierile pentru NATO si Uniunea Europeana si nu doream sa dau o amploare mai mare acestui caz.

Totusi, pentru mine si pentru familia mea a fost un moment traumatic.

Unii vor spune ca fiica lui Dughin era o adepta a lui Putin si ca asa merita. Mi-e teama ca pe acest argument, vom avea, in curand, la stiri, in loc de harti cu fortele militare din Ucraina, anunturi despre masini capcana si lunetisti realizand atacuri teroriste, tintite sau random. Cred ca stiti, dupa atacul cu masina capcana asupra lui Rafic Hariri, din 2005, Libanul a intrat si continua sa fie in haos.

Adrian Nastase