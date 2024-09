Ziua în care liberalii pleacă de la măcelărie

Într-o atmosferă hiper-tensionată, se întrunește azi Biroul Politic Național al PNL, care urmează să ia o decizie cardinală. Rupe sau nu rupe alianța cu PSD? Pleacă sau nu pleacă de la guvernare? În epicentrul scandalului politic, care pare ireversibil, se află teoretic președintele Klaus Iohannis. Doar teoretic.

S-a ajuns în punctul de la care este greu de presupus că mai poate exista o întoarcere. O revenire la relații amiabile între conducerile celor două partide, care acum se înjură ca la ușa cortului. Liberalii îi acuză pe pesediști că mint de îngheață apele, nemairecunoscând faptul că ajunseseră la o înțelegere cu partidul condus de Ciolacu legat de candidatura lui Klaus Iohannis la Senat, pe listele partidului încă condus de generalul cu patru stele Nicolae Ciucă. Iar pesediștii se jură că nu este așa și că liberalii nu fac altceva decât să mintă. Biroul Electoral Central nefăcând nimic, amânând luarea unei decizii, toarnă gaz peste foc. De fapt, BEC nu are competența necesară pentru a soluționa acest caz. BEC nu poate satisface pretenția lui Klaus Iohannis de a decide că este democratic și constituțional cu câteva zile înainte de alegeri să schimbi regulile electorale și să admiți ca un președinte, care constituțional este în afara partidelor, să poată candida fără să demisioneze în prealabil pe listele unui partid politic. Așa că reprezentanții BEC au adoptat politica struțului.

În urmă cu câteva zile, câțiva lideri liberali au avut o discuție la Cotroceni pe această temă cu președintele Klaus Iohannis. Acesta le-a cerut să ia măsurile necesare pentru ca el să aibă posibilitatea de a candida pentru Senat pe listele PNL, fără a demisiona în prealabil din poziția de președinte al României. Europarlamentarul Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte al partidului, indiscutabil un protejat al lui Klaus Iohannis, a șutat înainte, spunându-i acestuia că se subînțelege faptul că va candida la Sibiu. Replica lui Klaus Iohannis a fost fulgerătoare. Nu va candida la Sibiu, ci la București. Și la pachet cu o parte dintre consilierii săi. Răspunsul a fost atât de ferm, atât de lipsit de echivoc, încât fruntașii liberali literalmente au încremenit. Și există câteva motive temeinice care explică perplexitatea reacției lor.

Generalul cu patru stele Nicolae Ciucă susține că președintele Klaus Iohannis s-ar mai bucura în prezent de voturile a circa 20% dintre cetățenii României. Analiștii susțin la unison că acest procent este mult exagerat și că în realitate președintele ar mai benefica de susținerea a cel mult 6% dintre cetățeni. Dar unde pot fi localizați aceștia? În niciun caz în București, unde, după cum s-a văzut la alegerile locale, candidatul lui Klaus Iohannis la Primăria Generală, doctorul Cîrstoiu, a fost ejectat din mers întrucât în urma cercetărilor de piață s-a constatat că nu are decât o susținere electorală simbolică. Și totuși Klaus Iohannis nu vrea să candideze la Sibiu, unde de bine, de rău ar mai putea să aibă o susținere, ci în Capitală. Acolo unde urmează să domicilieze în vila super-luxoasă de pe Bulevardul Aviatorilor. Și, cum precizam mai sus, vrea să vină cu o întreagă echipă, canibalizând practic crema Partidului Național Liberal, care și ea se înghesuie pe listele de la București. Sub aspect electoral, este un adevărat salt mortal. Nu poți să fi în afara partidelor în calitate de președinte și să te regăsești în același timp pe lista unui partid politic. Nu poți să fi independent și, în același timp, pe o listă care presupune fără doar și poate afilierea la un partid. În baza acestor argumente, PSD a luat decizia de a nu mișca niciun deget la acest capitol în favoarea lui Klaus Iohannis. Evident, accentuând asupra unei alte aberații, și anume faptul că PNL a propus un act normativ pentru o singură persoană, așa cum de altfel rezultă cu claritate din expunerea de motive. Oricum, nu se mai pune problema unui act normativ, atâta timp cât PNL nu găsește o majoritate calificată care să-l voteze. Klaus Iohannis nu-și poate îndeplini dorința decât printr-o șmecherie. Acționând pe șest. Mergând cu capul înainte și determinându-i pe liberali să-și facă seppuku cu câteva zile înainte de alegeri. Ar mai exista teoretic o soluție de natură să împace cumva și capra și varza, nu însă și Constituția. Și anume ca, pentru a nu provoca o ruptură dramatică a alianței PSD-PNL, care poate genera o criză politică, în inteligența sa, Klaus Iohannis să se decidă la un pas îndrăzneț. Și anume să candideze de capul lui, ca un adevărat independent, fără deci a fi înscris pe listele vreunui partid. Ar fi o încercare temerară. Conform legii, are nevoie să obțină 5% din voturi. Adică să se ridice de unul singur la nivelul Dianei Șoșoacă.

Dar Klaus Iohannis nu este totuși Diana Șoșoacă. Aceasta, de bine, de rău a beneficiat de agenți electorali care au strâns pentru ea semnături și care au fost capabili să-i aducă numărul necesar de voturi. Cine vor fi agenții electorali ai lui Klaus Iohannis? Ciurda de consilieri prezidențiali? Sau va înhăma la această muncă reprezentanți ai instituțiilor statului pe care le coordonează în calitate de comandant suprem?

În orice condiții însă, PSD, după cum se vede, rămâne ferm pe poziții. Și bine face. Iar PNL, până una alta, nu cedează. Astăzi, în Biroul Politic, poate fi luată una din două decizii. Fie PNL se declară învins, depune armele și nu mai mișcă un deget pentru Klaus Iohannis, rămânând astfel la guvernare alături de social-democrați, fie același PNL decide să rupă pisica. Și să plece de la măcelărie taman acum, în preajma alegerilor.

Sorin Roșca Stănescu