Donald Trump - "Am marea onoare să anunț că a fost înființat CONSILIUL PĂCII. Membrii Consiliului vor fi anunțați în scurt timp, dar pot afirma cu certitudine că este cel mai mare și mai prestigios consiliu care a existat vreodată, oriunde și oricând. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!"

Cine face parte din Consiliul Păcii:

secretarul de stat american Marco Rubio

emisarul Casei Albe, Steve Witkoff

Jared Kushner, ginerele preşedintelui american Donald Trump

fostul ministru britanic Tony Blair

Marc Rowan, directorul Apollo Global Management

Roberto Gabriel, consilier al preşedintelui Trump, consilier american pentru securitatea națională

Ajay Banga, preşedintele Băncii Mondiale

prim-ministrul canadian Mark Carney

Nickolay Mladenov (fost trimis ONU, înalt reprezentant pentru Gaza)

Mai mulți lideri internaționali au primit scrisori personalizate din partea președintelui Trump

Președintele Turciei Recep Erdogan

Președintele Egiptului el Sisi

Președintele Argentinei Havier Milei

Liderii Qatar, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Germania, Italia, Franța, Marea Britanie

Prima reuniune a Consiliului pentru Pace este programată să aibă loc în marja Forumului Economic Mondial de la Davos săptămâna viitoare, iar un al doilea oficial american prezent la briefing spune că probabil se va face un anunț în cadrul reuniunii.

„Oamenii sunt într-o dispoziție festivă. Faptul că acest lucru coincide cu Davos pare a fi o coincidență providențială", spune oficialul american.

Administrația președintelui american Donald Trump ar fi în discuții pentru crearea unui Consiliu de Pace, după modelul inițiativei din Fâșia Gaza, care ar putea monitoriza implementarea unui viitor acord de încetare a focului în Ucraina, potrivit Financial Times.

După cum s-a menționat, Consiliul de Pace original face parte din planul de pace al lui Trump pentru Gaza. Organismul, care va fi condus de Trump însuși, este conceput pentru a coordona guvernarea enclavei palestiniene în viitor.

Potrivit unui înalt oficial ucrainean implicat în discuțiile cu SUA, înființarea unui Consiliu pentru Pace pentru Ucraina - care va fi condus, de asemenea, de președintele SUA - este o parte importantă a propunerilor menite să pună capăt războiului rus.

"Promises made, promises kept" - administrația Trump reușește să transforme motto-ul său în realitate. Ideea Consiliului Păcii începe să prindă contur și se pare că marea lansare va avea loc la Davos în câteva zile. Perioada de desfăsurare a celui mai important eveniment internațional este 19-23 ianuarie 2026.

Președintele Trump a menționat pentru prima dată Consiliul pentru Pace în discursul său de inaugurare din 20 ianuarie 2025, în care a făcut apel la o „diplomație inovatoare" în Europa. Consilierul pentru securitate națională Michael Waltz a elaborat propunerea în urma consultărilor cu omologii europeni. Proiectul inițial se inspiră din structura Acordurilor de la Dayton, care au pus capăt războiului din Bosnia în 1995.

Telegramele Departamentului de Stat din decembrie 2025 prezintă componența consiliului format din 15 membri. Cinci locuri permanente sunt alocate SUA, Rusiei, Ucrainei, reprezentantului UE și secretarului general al ONU. Locurile rotative sunt ocupate de Franța, Germania, Marea Britanie, Polonia, Turcia, China, India, Brazilia și Africa de Sud.

Până în 2023, cea mai reprezentantă figură care domina scena era George Soros. În 2023, a anulat prezența la evenimente acuzând o suprapunere de agendă. Încă din ianuarie 2025, Rusia și-a manifestat interesul de a participa activ în Consiliul pentru pace.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat disponibilitatea Moscovei de a participa. Ministrul de Externe Serghei Lavrov a propus o reprezentare suplimentară a BRICS în cadrul conferinței de securitate de la Moscova. Comisia pentru afaceri internaționale a Dumei de Stat a programat audieri pentru 20 ianuarie.

Reprezentantul permanent al Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia, a prezentat o propunere similară în cadrul Consiliului de Securitate pe 16 ianuarie. Rusia pledează pentru recunoașterea oficială a statu quo-ului teritorial ante bellum.