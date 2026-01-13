Cel puțin 12.000 de morți în represiunea din Iran, pe măsură ce pana de curent din țară, provocată se pare de regimul la putere, se adâncește
Postat la: 13.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Iranul se află sub o pană de curent coordonată, care vizează nu doar controlul securității, ci și ascunderea adevărului. Întreruperile internetului, comunicațiile paralizate, închiderea presei și intimidarea jurnaliștilor și a martorilor indică un singur obiectiv: prevenirea dezvăluirii unei crime vaste și istorice.
În ultimele zile, după ce a primit rapoarte dispersate, dar șocante și profund tulburătoare, Iran International s-a concentrat pe verificarea informațiilor pentru a construi o imagine mai clară a amplorii represiunii și a uciderilor din timpul ultimelor proteste. Într-o țară în care autoritățile restricționează în mod deliberat accesul la informații, o astfel de evaluare este dificilă și consumatoare de timp - în special pentru că graba de a publica cifre incomplete ale victimelor riscă erori în documentarea evenimentelor și ar putea distorsiona adevărata amploare a acestei tragedii.
De duminică, volumul de dovezi și convergența relatărilor au ajuns la un punct în care o evaluare relativ precisă a devenit posibilă. În ultimele două zile, consiliul editorial al Iran International a analizat - printr-un proces riguros, în mai multe etape și în conformitate cu standardele profesionale stabilite - informațiile primite de la o sursă apropiată Consiliului Suprem de Securitate Națională; două surse din biroul prezidențial; relatări din mai multe surse din cadrul Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice din orașele Mashhad, Kermanshah și Isfahan; mărturii ale martorilor oculari și ale familiilor celor uciși; rapoarte de teren; date legate de centre medicale; și informații furnizate de medici și asistente medicale din diferite orașe.
Pe baza acestor analize, Iran International a concluzionat că:
- În cea mai mare crimă din istoria contemporană a Iranului - comisă în mare parte în două nopți consecutive, joi și vineri, 8 și 9 ianuarie - cel puțin 12.000 de persoane au fost ucise.
- În ceea ce privește amploarea geografică, intensitatea violenței și numărul de decese într-un interval scurt de timp, această crimă este fără precedent în istoria Iranului.
- Pe baza informațiilor primite, cei uciși au fost împușcați în principal de forțele Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice și ale Basij.
- Această crimă a fost complet organizată, nu rezultatul unor ciocniri „sporadice" și „neplanificate".
- Mulți dintre cei uciși erau tineri sub 30 de ani.
- Informațiile primite de la Consiliul Suprem de Securitate Națională și de la biroul prezidențial indică faptul că uciderea a fost comisă la ordinul direct al lui Ali Khamenei, cu știrea și aprobarea explicită a șefilor tuturor celor trei ramuri ale guvernului și cu un ordin de foc real emis de Consiliul Suprem de Securitate Națională.
Este clar că, sub o blocadă a comunicațiilor și fără acces direct la informații, confirmarea unei cifre finale va necesita documentație suplimentară, detaliată. Experiența din ultimii ani arată că instituțiile de securitate au reținut în mod constant informații și au evitat înregistrarea și anunțarea cifrelor exacte pentru cei uciși.
Agențiile media din interiorul țării au fost închise. Sute de ziare naționale și locale, o evoluție fără precedent în istoria presei iraniene, au tăcut de joi. Astăzi, în afară de Radiodifuziunea Republicii Islamice Iran (IRIB), doar o mână de site-uri de știri rămân active în interiorul țării și acestea operează sub cenzură și controlul direct al instituțiilor de securitate. Acesta nu este „controlul crizei". Este o recunoaștere a fricii că adevărul va fi expus.
Iran International face apel la toți compatrioții din interiorul și din afara țării să trimită orice documente, videoclipuri, fotografii, mărturii audio și informații legate de cei uciși, centre medicale, locațiile ciocnirilor, ora și locul incidentelor și orice alte detalii verificabile din evenimentele din ultimele zile.
Securitatea surselor și confidențialitatea informațiilor sunt prioritatea noastră absolută. După verificări și evaluări atente, Iran International își va publica constatările și le va transmite tuturor organismelor și instituțiilor internaționale relevante. Republica Islamică nu poate ascunde această crimă izolând poporul Iranului de lume. Adevărul va fi înregistrat; numele celor uciși vor fi păstrate; iar acest masacru nu va fi îngropat în tăcere. Acești morți onorați aparțin nu numai familiilor și celor dragi îndurerați, ci și revoluției naționale a iranienilor.
