Venezuela pentru Ucraina - Rușii ar fi făcut oferta încă din 2019

În timpul primului mandat al președintelui american Donald Trump, oficialii ruși au semnalat că ar fi dispuși să permită Washingtonului să își urmărească liber interesele în Venezuela dacă SUA permite Moscovei să facă același lucru în Ucraina, a declarat fosta consilieră a lui Trump, Fiona Hill, într-o audiere în Congres din 2019.

Comentariile lui Hill au atras o atenție largă în urma atacului lui Trump asupra Venezuelei din 3 ianuarie și a capturării dictatorului Nicolas Maduro, un aliat al Kremlinului. Ani înainte de atacul din Venezuela și înainte de invazia la scară largă a Ucrainei, Kremlinul a lansat în aprilie 2019 posibilitatea de a renunța la influența sa în Venezuela pentru un control neîngrădit asupra Ucrainei, potrivit lui Hill, pe atunci consilier senior al lui Trump.

Oficialii ruși „semnalizau foarte puternic că doreau cumva să facă un aranjament de schimb foarte ciudat între Venezuela și Ucraina", a declarat Hill parlamentarilor în timpul unei audieri din noiembrie 2019. Obiectivele Moscovei au fost „informale", a spus Hill, dar mesajul a fost clar: „Știți, aveți Doctrina Monroe. Ne vreți afară din curtea voastră. Ei bine, știți, noi avem propria noastră versiune a acestui lucru. Sunteți în curtea noastră din Ucraina."

Hill a spus că a fost trimisă în Rusia pentru a respinge propunerea. Cu toate acestea, șapte ani mai târziu, Trump a invocat Doctrina Monroe - o afirmație conform căreia SUA are dreptul la dominație economică asupra emisferei vestice - pentru a-și justifica atacul asupra Venezuelei și preluarea de către SUA a industriei petroliere a țării.