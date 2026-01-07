Macron anunță că soldați francezi ar putea fi trimiși în Ucraina. Ce s-a decis la Paris
Postat la: 07.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Reuniunea de marți de la Paris a adus în prim-plan un plan de securitate pentru Ucraina care include, după încetarea focului, prezența unor trupe internaționale, iar Franța ar urma să participe cu efective proprii la misiuni de control în zona frontierei cu Rusia.
Aliaţii Kievului au anunţat marţi, la Paris, o serie de „garanţii solide de securitate" în cazul încetării ostilităţilor în Ucraina, iar desfăşurarea unei „forţe multinaţionale" face parte din aceste garanţii.
Preşedintele francez Emmanuel Macron a precizat ulterior la postul France 2 că armata franceză va participa la operaţiunile de control al frontierei ruso-ucrainene cu câteva mii de oameni, notează News.ro.
Europenii şi americanii au convenit marţi la Paris asupra unui set de garanţii de securitate pentru Ucraina, odată ce va fi încheiat un armistiţiu, Statele Unite rămânând însă vagi cu privire la natura angajamentului lor, deşi au susţinut pentru prima dată Coaliţia de Voinţă.
Washingtonul a promis să ofere garanţii de securitate care, potrivit liderilor, vor include angajamente obligatorii de a sprijini ţara în cazul unui nou atac al Rusiei, relatează AFP şi Reuters.
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a salutat „documentele substanţiale" cu privire la garanţiile de securitate occidentale.
Aceste garanţii, validate într-o declaraţie comună a celor 35 de ţări din „Coaliţia de Voinţă", urmează să intre în vigoare odată cu stabilirea unui armistiţiu, pentru a proteja Ucraina împotriva unui nou atac al Rusiei.
Acestea includ, în special, desfăşurarea unei „forţe multinaţionale" după încetarea ostilităţilor în Ucraina.
Într-un interviu acordat France 2, preşedintele Emmanuel Macron a detaliat implicarea Franţei în desfăşurarea acestei forţe multinaţionale în Ucraina în cazul instaurării păcii. Preşedintele francez a afirmat că armata franceză va participa la operaţiunile de control al frontierei ruso-ucrainene în cazul semnării unui armistiţiu.
Emmanuel Macron a menţionat astfel trimiterea potenţială a „câtoriva mii de oameni, (...) în cadrul operaţiunilor externe", în ziua „de după pace". „Nu sunt forţe pe care le angajăm în luptă", ci „o forţă de securizare", a precizat el în acest interviu.
Nu este prima dată când Emmanuel Macron menţionează mobilizarea soldaţilor în cazul unei ipotetice încetări a luptelor. În septembrie 2025, în cadrul unei reuniuni anterioare a „Coaliţiei de Voinţă", condusă în comun de Franţa şi Regatul Unit, cele două ţări s-au „angajat formal" să mobilizeze o forţă militară pentru a garanta „siguranţa" Ucrainei în faţa Rusiei.
În martie 2025, într-un interviu acordat presei regionale, Emmanuel Macron menţionase deja intenţia sa de a trimite „câteva mii de soldaţi" din trupele franceze, alături de Regatul Unit şi statele baltice, nu pentru a lupta, ci pentru a descuraja orice nou atac rusesc pe teritoriul ucrainean.
Marţi, Franţa şi Marea Britanie au semnat o declaraţie de intenţie privind viitoarea desfăşurare a forţelor multinaţionale odată ce se va ajunge la un armistiţiu.
„Aceasta deschide calea pentru cadrul legal în baza căruia forţele britanice, franceze şi ale partenerilor ar putea opera pe teritoriul ucrainean, asigurând securitatea spaţiului aerian şi maritim al Ucrainei şi regenerând forţele armate ale Ucrainei pentru viitor", a declarat Starmer.
În aşa-numita „Declaraţie de la Paris", cele 35 de ţări membre ale „Coaliţiei de Voinţă", în principal europene, au convenit să desfăşoare o forţă multinaţională în Ucraina şi să participe la supervizarea încetării focului, sub „conducerea" americană, odată ce se va ajunge la un acord de pace cu Rusia, o perspectivă încă foarte ipotetică.
Această declaraţie „recunoaşte pentru prima dată" o „convergenţă operaţională" între Coaliţie, Ucraina şi Statele Unite, cu garanţii de securitate „solide", a subliniat preşedintele francez Emmanuel Macron la încheierea reuniunii de la Elysée.
Aceste garanţii de securitate sunt „cheia pentru ca niciun acord de pace să nu poată însemna o capitulare a Ucrainei şi niciun acord de pace să nu poată însemna o nouă ameninţare pentru Ucraina", a subliniat el.
Emmanuel Macron a anunţat imediat după aceea pe canalul France 2 că ar putea fi desfăşuraţi „câteva mii" de soldaţi francezi pentru a menţine pacea în Ucraina, după semnarea unui armistiţiu cu Rusia.
Însă deşi şi-au manifestat dorinţa de a oferi „sprijin", Statele Unite nu sunt semnatare ale declaraţiei, iar contururile precise ale angajamentului lor militar rămân încă neclare.
Donald Trump „susţine cu tărie aceste protocoale de securitate", care vizează „descurajarea oricărui atac" viitor în Ucraina, a dat asigurări trimisul special Steve Witkoff.
„Dacă Ucraina încheie un acord final (de pace), trebuie să ştie că, în mod evident, va beneficia de o descurajare solidă şi de „plase de siguranţă" reale pentru a se asigura că toate acestea nu se vor repeta", a adăugat ginerele preşedintelui american, Jared Kushner.
Forţa multinaţională, în studiu de luni de zile, va fi formată din ţările Coaliţiei de Voinţă, condusă de europeni şi „susţinută" de Statele Unite, potrivit declaraţiei finale publicate de Preşedinţia franceză.
Contribuţia americană în materie de „informaţii şi logistică" şi, mai ales, angajamentul Statelor Unite de a oferi „sprijin" forţei în „caz de atac", care figurau în proiectul de declaraţie consultat de AFP, nu sunt însă menţionate în textul final.
„Este important ca această coaliţie să dispună astăzi de documente substanţiale, şi nu doar de cuvinte", a spus preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, chiar dacă, potrivit acestuia, mai multe întrebări „rămân deschise", cum ar fi cea extrem de sensibilă a concesiilor teritoriale cerute de Moscova.
Mingea este acum în terenul Rusiei, au insistat europenii. Toate acestea „necesită în mod evident bunăvoinţă şi din partea agresorului rus", a subliniat premierul polonez Donald Tusk, în timp ce Kremlinul s-a opus sistematic oricărei desfăşurări militare occidentale în Ucraina.
Moscova continuă, de asemenea, să insiste asupra cererilor teritoriale privind întreaga regiune minieră şi industrială din Donbas, din estul Ucrainei, inclusiv teritorii controlate încă de armata de la Kiev.
„Să sperăm că vom putea ajunge la anumite compromisuri", a remarcat Steve Witkoff, care şi-a exprimat satisfacţia pentru „progresele semnificative".
Preşedintele ucrainean a reamintit că anumite „idei" - printre care demilitarizarea teritoriilor disputate - sunt pe masa negocierilor şi a sugerat ca acestea să fie discutate acum „la nivel de lideri".
Contururile operaţionale ale forţei multinaţionale rămân însă încă neclare, cu atât mai mult cu cât anumite ţări au menţinut o anumită prudenţă în ceea ce priveşte contribuţia lor.
Italia, de pildă, şi-a reiterat marţi refuzul de a trimite soldaţi în Ucraina, în timp ce Germania, ale cărei trupe ar putea participa la forţa multinaţională, ar face-o numai dintr-o ţară membră a NATO, vecină cu Ucraina, potrivit cancelarului Friedrich Merz.
Operaţiunea americană din Venezuela şi declaraţiile lui Donald Trump care solicită controlul american asupra Groenlandei, teritoriu autonom al Danemarcei, au fost, de asemenea, pe ordinea de zi, chiar dacă liderii europeni au evitat să răspundă la întrebările jurnaliştilor pe această temă în prezenţa emisarilor americani.
Într-o nouă manifestare a jocului de echilibristică diplomatică la care se supun, mai multe ţări ale Bătrânului Continent, printre care Franţa, Germania, Regatul Unit şi Italia, au publicat marţi o declaraţie comună de sprijin pentru Groenlanda şi Danemarca în faţa revendicărilor preşedintelui american.
În ceea ce priveşte Ucraina, Statele Unite nu sunt membre ale Coaliţiei voluntarilor, dar sprijinul lor pentru Kiev rămâne crucial, inclusiv pentru a convinge ceilalţi aliaţi să se angajeze.
Perspectiva unui armistiţiu rămâne ipotetică: o întâlnire între Volodimir Zelenski şi Donald Trump la sfârşitul lunii decembrie şi convorbirile telefonice dintre preşedintele american şi omologul său rus Vladimir Putin nu au permis progrese în ceea ce priveşte concesiile teritoriale cerute de Moscova.
Spre deosebire de întâlnirile anterioare ale Coaliţiei, la summit au participat şi trimişii SUA Steve Witkoff şi Jared Kushner - ginerele preşedintelui Donald Trump - precum şi generalul american de rangul întâi din Europa, Alexus Grynkewich, care cu o zi înainte a concretizat detaliile garanţiilor de securitate cu şefii armatei europene.
O declaraţie a liderilor coaliţiei a afirmat, de asemenea, că aliaţii vor participa la un mecanism propus de monitorizare şi verificare a încetării focului condus de SUA. Oficialii au declarat că acest lucru ar implica probabil drone, senzori şi sateliţi, dar nu trupe americane, scrie Reuters.
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a scris pe Telegram după întâlnire că acordurile sunt „un semnal al seriozităţii cu care Europa şi întreaga coaliţie de voinţă sunt gata să lucreze pentru o securitate reală".
El a adăugat însă că rămâne de stabilit modul în care va funcţiona monitorizarea şi cum va fi sprijinită şi finanţată armata ucraineană.
Zelenski a avut grijă să mulţumească Statelor Unite „pentru disponibilitatea de a oferi sprijin în toate domeniile - garanţii de securitate, monitorizarea încetării focului şi reconstrucţie". El a declarat că delegaţia ucraineană va continua discuţiile pe teme cheie miercuri.
Declaraţia nu a fost aprobată în mod explicit de Statele Unite, iar detaliile privind rolul SUA au fost diluate faţă de o versiune anterioară, în special prin eliminarea formulării care sublinia utilizarea capacităţilor SUA pentru a sprijini o forţă multinaţională în Ucraina. Însă oficialii europeni au salutat implicarea emisarilor SUA şi comentariile lor ferme ca dovadă a faptului că Washingtonul susţine cadrul de securitate.
Discuţiile pentru a pune capăt războiului care durează de aproape patru ani s-au accelerat din noiembrie. Cu toate acestea, Moscova nu a dat încă semne că ar fi dispusă să facă concesii, după ce Kievul a insistat pentru modificarea propunerii SUA, care iniţial susţinea principalele cereri ale Rusiei.
De asemenea, Moscova nu a dat niciun semn public că ar accepta un acord de pace cu garanţiile de securitate prevăzute de aliaţii Ucrainei. Rusia a respins anterior prezenţa trupelor NATO în Ucraina.
Până de curând, atenţia aliaţilor s-a concentrat în mare parte pe promisiunile de ajutor militar pentru forţele ucrainene şi pe posibile contribuţii la o forţă internaţională de asigurare a securităţii. Însă atenţia s-a îndreptat acum către garanţii juridice obligatorii pentru a veni în ajutorul Kievului în cazul unui alt atac din partea Moscovei. Posibilitatea unei reacţii militare va declanşa probabil dezbateri în multe ţări europene, spun diplomaţii.
„Aceste angajamente pot include utilizarea capacităţilor militare, a serviciilor de informaţii şi a sprijinului logistic, iniţiative diplomatice, adoptarea de sancţiuni suplimentare", se arată în declaraţia liderilor, care au adăugat că vor „finaliza angajamentele obligatorii".
Liderii europeni prezenţi la reuniune, printre care preşedintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer, premierul polonez Donald Tusk şi premierul italian Giorgia Meloni, au subliniat că declaraţia arată o unitate reînnoită între Europa şi Statele Unite în ceea ce priveşte ajutorul acordat Ucrainei.
Macron şi Starmer au evitat întrebările referitoare la posibilitatea de a se baza pe angajamentele lui Trump, în special având în vedere afirmaţiile sale repetate că SUA ar trebui să preia Groenlanda, o parte autonomă a Danemarcei, aliat NATO.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Următoarele patru teritorii care pot fi victime ale unei „preluări ostile” posibil victime decise de Donald Trump
În urma cu opt ani, ascultand atent semnale concordante din mai multe capitale, incepeam sa public o serie de arti ...
-
Venezuela pentru Ucraina - Rușii ar fi făcut oferta încă din 2019
În timpul primului mandat al președintelui american Donald Trump, oficialii ruși au semnalat ca ar fi dispuși sa p ...
-
Donald Trump vrea să preia controlul de facto al Groenlandei. Documentul oficial prin care se va reglementa noul statut al insulei
De la Washington la Cercul Polar, Groenlanda a devenit din nou subiectul unei confruntari geopolitice care neliniștește ...
-
Mobilizare pentru șefii UE după ce Donald Trump a anunțat că va prelua Groelanda: "Unul pentru toți sau suntem terminați!"
Premierul Poloniei, Donald Tusk, avertizeaza ca Uniunea Europeana se apropie de un punct de ruptura, afirmand ca o Europ ...
-
Reprimare brutală a protestelor din Iran - Cel puțin 35 de persoane au fost ucise
Numarul morților in violențele din jurul protestelor din Iran a crescut la cel puțin 35 de persoane, spun activiștii, de ...
-
Evaluare CIA: Cine ar trebui să conducă Venezuela după capturarea lui Maduro
CIA a tras concluzia, intr-o evaluare prezentata presedintelui american Donald Trump, ca loialistii de rang inalt ai lui ...
-
The Telegraph: Delcy Rodríguez, mâna dreaptă a lui Maduro, l-a servit americanilor pe tavă pe dictator. Ea a negociat în secret la Doha cu emisarii lui Trump
Într-o sala de ședințe din Doha, la aproximativ 12.000 de kilometri de Caracas, oficiali venezueleni și americani ...
-
Ce urmează pentru Donald Trump după operațiunea din Venezuela: Care sunt următoarele ținte ale SUA și în ce ordine
Dupa capturarea liderului venezuelan Nicolás Maduro de catre forțele americane, președintele SUA, Donald Trump, ș ...
-
Fiul lui Maduro rupe tăcerea după capturarea tatălui său! Val de amenințări: „Istoria va spune cine au fost trădătorii!"
Deputatul Nicolas Maduro Guerra, fiul liderului venezuelean Nicolas Maduro, a chemat la unitate maxima in cadrul regimul ...
-
Cum plănuiește China să debarce cea mai mare armată din lume în Taiwan. „Plajele roșii", noile puncte fierbinți ale planetei
Într-o zi mohorata din nordul Taiwanului, cațiva pescari stau de vorba pe plaja Linkou, discutand despre captura ș ...
-
SUA interzic accesul pe teritoriul american mai multor oficiali europeni. Franța reacționează dur
Statele Unite au impus interdicții de intrare pentru mai mulți oficiali europeni implicați in reglementarea Big Tech, de ...
-
Operațiune-fulger de amploare în Siria, după atacul SUA în Venezuela: Marea Britanie şi Franţa au atacat împreună Statul Islamic
Regatul Unit si Franta au efectuat in comun sambata seara o lovitura in Siria asupra unui obiectiv subteran suspectat a ...
-
Aleksandr Dughin, previziune sumbră: "Un Al Treilea Război Mondial este mai mult decât probabil. Va trebui să participăm la o luptă a tuturor împotriva tuturor"
Ideologul rus Aleksandr Dughin susține ca ordinea internaționala a intrat intr-o faza de colaps ireversibil și avertizea ...
-
Noi detalii din operațiunea SUA de prindere a lui Maduro: Americanii i-au clonat casa!
Apar noi detalii legate de operațiunea prin care SUA au descins in Venezuela și l-au ridicat pe președintele Nicolas Mad ...
-
Principalele intervenții militare ale SUA în America Latină de după Războiul Rece: Lungă istorie de sprijinire a dictaturilor
Statele Unite, care au anuntat, sambata, ca au lansat un „atac de amploare" impotriva Venezuelei, au o lunga istor ...
-
Operațiunea SUA în Venezuela lasă în urmă morți și răniți: apar primele detalii despre atac
Aproximativ 40 de persoane si-ar fi pierdut viata in timpul operatiunii americane impotriva Venezuelei de sambata in cur ...
-
Șeful Statului Major american dă detalii explozive despre operațiunea fără precedent din Venezuela: știau și unde e câinele lui Maduro
Generalul Dan Caine, șeful Statului Major american, a vorbit despre operațiunea militara fulger din Venezuela, in care N ...
-
Iranul fierbe: "Insurgenții trebuie puși la locul lor" - avertismentul lui Khamenei în plin val de proteste
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat sambata ca revendicarile economice ale protestatarilor ...
-
Coreea de Nord escaladează tensiunile: Noi teste balistice în Marea Japoniei, pe fondul intensificării programului militar
Coreea de Nord a lansat duminica mai multe rachete balistice in Marea Japoniei, a declarat Seulul: „Armata noastra ...
-
Lovitură grea pentru Putin: Rusia riscă să piardă miliarde de dolari după capturarea lui Maduro
Rusia se confrunta cu perspectiva pierderii unor sume de ordinul miliardelor de dolari investite in Venezuela, in urma r ...
-
Trump după capturarea președintelui Maduro: "A fost un atac spectaculos, așa cum oamenii nu au văzut din Al Doilea Război Mondial" / "Noi vom conduce Venezuela"
Președintele SUA Donald Trump a organizat sambata, 3 ianuarie, o conferința de presa dupa capturarea liderului Venezuele ...
-
China, „profund șocată" de atacurile SUA în Venezuela
Ministerul de Externe al Chinei a reacționat la evenimentele de astazi, condamnand atacurile SUA in Venezuela și captura ...
-
BBC: Capturarea președintelui Venezuelei, un eveniment fără precedent în epoca modernă
Intervenția Statelor Unite in Venezuela marcheaza un moment fara precedent in istoria recenta. Trimiterea unei unitați d ...
-
Donald Trump, făcut praf și pulbere în SUA după ce a atacat Venezuela: „Război ilegal!" / „De la polițiștii lumii la agresorii lumii" / „O altă aventură stupidă"
Senatori democrati au condamnat sambata atacurile aeriene asupra teritoriului venezuelean ordonate de presedintele ameri ...
-
Americanii confirmă că au început un război cu Venezuela: ordinul a fost dat de Donald Trump
Statele Unite desfasoara lovituri militare impotriva Venezuelei, a declarat un oficial american sub rezerva anonimatului ...
-
Venezuela acuză SUA pentru exploziile de la Caracas: stare de urgență decretată în țară și planuri de mobilizare. Apel la populație să iasă în stradă
Explozii puternice, insotite de sunete asemanatoare unor survolari, s-au auzit in jurul orei locale 02:00 (06:00 GMT) sa ...
-
Dovada prezentată de ruși după ce au susținut că palatul lui Putin a fost atacat de zeci de drone
Armata rusa a repetat miercuri acuzațiile potrivit carora Ucraina ar fi atacat cu drone reședința președintelui Vladimir ...
-
Se reface Rusia Kieviană: Harta lui Dughin a unei "victorii minimale" arata o Rusie care ajunge pana la gurile Dunării
Harta de mai sus a fost publicata de Aleksandr Dughin - considerat de occidentali a fi "ideologul Kremlinului", avand dr ...
-
Ce semnal așteaptă China de la SUA și Rusia ca să atace nestingherită Taiwanul. Blocada e deja în desfășurare
Pe cealalta parte a globului, China a instaurat, practic, o blocada a Taiwanului. Pana acum, Statele Unite nu au absolut ...
-
China a încercuit militar Taiwanul: Beijingul își arată forța prin exerciții militare armate ample. Alertă maximă la Taipei
Armata Chinei a trimis luni, 19 decembrie, trupe aeriene, navale si de rachete pentru a efectua exercitii militare comun ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu